Рідкісну поштову марку з помилкою продали за $2 млн: що з нею не так (фото)

У США на аукціоні продали рідкісну поштову марку за понад 2 млн доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Датована 1918 роком, вона відома як "Перевернута Дженні". Тоді на честь старту регулярної авіапошти вирішили надрукувати спеціальні марки. Втім, через помилку літаки Curtiss JN-4 були намальовані догори ногами. Виявивши казус, марки припинили розповсюджувати, але аркуш зі 100 наклейками для листів був проданий громадськості.

Марка "Перевернута Дженні" / Фото: Siegel Auction Galleries

За останні роки ці 100 "Перевернуті Дженні" стали найвідомішими. Їх шукали по всьому світу затяті колекціонери. До слова, марка настільки відома, що її показали в одному з епізодів "Сімпсонів" 1993 року.

Днями у Нью-Йорку щасливим власником однієї з них став 76-річний Чарльз Гак. Чоловік розповів, що від дитинства почав збирати колекцію.

Втім, це не перша "Перевернута Дженні", яка є у нього. На початку 2000-х, на тлі успішної кар'єри в галузі розвитку нерухомості та інвестицій, Чарльз купив одну з марок на аукціоні. Тоді він витратив близько 300 000 доларів. 2007 року Гак став власником іншої, якіснішої марки, за яку віддав майже мільйон доларів. Це була 57-ма марка зі 100, надрукована в оригінальному аркуші.

Марка "Перевернута Дженні" / Фото: Siegel Auction Galleries

Чоловік сказав, що він не зовсім впевнений, що робитиме з останньою покупкою, але він знає, що продовжить вікову традицію захищати її від світла та іншим чином зберігати її від негоди. Він зазначив, що, ймовірно, зберігатиме марку в сейфі у себе вдома в Нью-Йорку, час від часу демонструючи її відвідувачам, яким цікаво заглянути в минуле.

"Це найкращий твір найвідомішої американської ікони філателії. І це частина американської історії", - додав він.

Нагадаємо, чоловік купив онлайн круїзний лайнер з відкритим басейном, їдальнею та 85 каютами. Він планує перетворити його на музей.

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