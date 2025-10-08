В Україні знайшли дуже рідкісний гриб "Пальці диявола" — його вигляд вражає

Гриби (ілюстративне фото) / © Unsplash

На Івано-Франківщині знайшли рідкісний і незвичайний гриб, який через свою форму отримав моторошну народну назву — «Пальці диявола». Його також називають «зіркою», «квіткою» або «восьминогом» через його зовнішній вигляд.

Про це стало відомо з місцевих пабліків.

Цей гриб, наукова назва якого Квітохвісник Арчера (Clathrus archeri), є досить рідкісним і складним для пошуку, росте він від липня до вересня. Квітохвісник Арчера має незвичайний цикл розвитку. Спочатку гриб має грушоподібну або яйцеподібну форму діаметром 3–5 см і вкритий білою оболонкою (перидієм). Під час дозрівання ця зовнішня оболонка розривається, і гриб ніби «вибухає» назовні.

Утворюється 4–6 довгих лопатей рожевого відтінку з сітчастими ямками. Спочатку ці лопаті з’єднані кінчиками, а потім повністю розриваються, надаючи грибу схожості зі щупальцями восьминога. Діаметр дозрілого гриба може сягати 10–15 см.

Незважаючи на свій дивний і моторошний вигляд, Квітохвісник Арчера не є отруйним грибом. Проте дозрілий гриб має іншу особливість: він виділяє сильний і неприємний трупний запах. Цей запах виконує важливу функцію в природі, оскільки приваблює комах, які допомагають поширювати спори для розмноження.

Квітохвісник Арчера або диявольський гриб на Івано-Франківщині / © соцмережі

