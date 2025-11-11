- Дата публікації
Рідкісний "кіт-циклоп" народився з одним оком і став сенсацією — фото
Бразильський фермер став свідком дивовижного, але трагічного народження.
У Бразилії фермер показав кошеня-мутанта з одним оком. Малюка прозвали «котом-циклопом» — як міфічного велетня з грецьких легенд.
Про це пише New York Post.
32-річний фермер Жільберто Алмейда із міста Вільхена (штат Рондонія) розповів, що його кішка народила чотирьох кошенят, але лише одне з них з’явилося на світ із одним оком посеред мордочки.
«Мені 32 роки, і я ніколи не бачив нічого подібного. У моєї кішки вже було кілька приплодів, але це вперше», — зізнався Алмейда.
На кадрах видно, як чоловік тримає крихітне чорне кошеня, яке здається настільки неймовірним, що багато користувачів запідозрили фейк або штучний інтелект.
На жаль, «кіт-циклоп» прожив лише добу. Малюк помер 6 листопада через проблеми з диханням.
Фахівці пояснили, що така мутація спричинена циклопією — рідкісним вродженим дефектом, за якого мозок ембріона не ділиться на дві півкулі, і в результаті утворюється одне центральне око.
«Коли ембріон розвивається, структура мозку має розділитися на дві частини, — пояснила ветеринарка Джанет Сілва. — Якщо цього не відбувається, формується єдина маса, і око розташовується по центру».
Цей стан трапляється не лише у тварин, а й у людей. За даними WebMD, циклопія виникає менш ніж в одному випадку на 100 000 народжень і зазвичай несумісна з життям.
Більшість немовлят із такою патологією гинуть незабаром після пологів або навіть до народження.
