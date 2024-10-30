Рідні сестри, яких розлучили, вперше зустрілися через 39 років: як склалися їхні долі (відео)

Дві сестри, яких розлучили ще зовсім маленькими і які виросли за тисячі кілометрів одна від одної, вперше возз'єдналися.

Про це пише Mirror.

Південнокорейські сестри Дарраг Ханнан і Джи Вон Ха, які були усиновлені в США і Бельгії відповідно, зустрілися одна з одною після того, як дізналися, що вони є родичками, завдяки ДНК-тесту MyHeritage.

Джи Вон, яка народилася 1985 року, зараз живе стабільним життям зі своєю сім'єю в Бельгії, але так було не завжди. Її перші названі батьки з Кореї розлучилися 1987-го, і тоді її взяла до себе бельгійська сім'я, яку вона звинуватила у скоєнні низки злочинів, зокрема "крадіжці особистих даних, контрабанді дітей і торгівлі дітьми".

Стверджується, що ця сім'я використала підроблені документи для усиновлення сімох камбоджійських дітей.

"Крадіжка особистих даних, контрабанда дітей, торгівля дітьми... Здається, що мої батьки відігравали в цьому велику роль, тому вони організували все це і зробили це самі", - заявила вона.

Видання Korea Herald повідомило про те, як пара возз'єдналася завдяки простому електронному листу від Джи Вон до Дарраг, який змусив їх поділитися емоційними подробицями про час, проведений разом і нарізно. На відео їхнього возз'єднання видно, як дві жінки біжать назустріч одна одній та обіймаються в аеропорту.

Шлях до возз'єднання Дарраг розпочався 2018 року, коли вона зробила тест ДНК на сайті з відстеження родоводу. Спочатку з'явилися лише далекі родичі, але 2024-го вона отримала шокувальне повідомлення. Раніше того ж року Чжі Вон та її брат пройшли подібний тест і були приголомшені, коли дізналися, що у неї є повноцінна біологічна сестра.

"Я була шокована. Я трохи випила, перш ніж змогла написати електронного листа", - розповідає Джи Вон. "Ми бачили возз'єднання по телевізору, чули історії про возз'єднання і про те, які вони щасливі", - додала Дарраг. "Ми завжди бачимо цю частину, але ніколи не бачимо розгубленість, сумніви і всі ті великі почуття, які виникають після цього важливого моменту. Що відбувається далі? Що "наше" після великого моменту? Який це має вигляд для нас?".

Джі Вон додала: "Знайти одна одну – це не лише одна велика щаслива думка. Це також розгубленість і смуток від усього того, що ви пропустили разом".

Пара планує відвідати Корею разом, сподіваючись розшукати своїх біологічних батьків і дізнатися більше про їхню спільну ідентичність.

Нагадаємо, тим часом близнючки, яких розлучили у пологовому, зустрілись вперше за 30 років і зробили прикре відкриття. Їхнє возз’єднання закінчилося конфліктом.

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