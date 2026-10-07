Рідше хворіють і довго живуть: ветеринар назвав 10 найздоровіших порід собак

Найздоровіші породи собак: ветеринар назвав топ-10

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Вибір породи собаки може впливати не лише на спосіб життя господаря, а й на те, наскільки часто доведеться звертатися до ветеринара. Деякі породи мають менше генетичних проблем і водночас вирізняються доволі високою тривалістю життя.

Ветеринар, який спеціалізується на дрібних тваринах, назвав для BBC Countryfile десять порід і типів собак, які вважає одними з найздоровіших.

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За словами фахівця, у деяких популярних порід ризик спадкових захворювань помітно вищий. Наприклад, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі можуть мати проблеми із серцем, французькі бульдоги — з диханням, а мініатюрні такси схильні до захворювань міжхребцевих дисків. Водночас існують собаки, у яких генетичні проблеми трапляються рідше.

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Метиси

Собаки змішаного походження можуть мати нижчу ймовірність генетично зумовлених захворювань, ніж багато чистокровних порід. Водночас значення мають розмір і будова тіла: великі собаки зазвичай живуть менше, а тварини з пласкими мордами частіше стикаються з проблемами дихання.

Австралійський пастуший собака

Це витривала, активна та дуже розумна порода. Австралійські пастуші собаки можуть мати дисплазію кульшових і ліктьових суглобів, однак відповідальні програми розведення та обстеження допомагають зменшити такі ризики. Представник породи на ім’я Блуї прожив 29 років і на момент смерті 1939 року був світовим рекордсменом за тривалістю життя серед собак.

Джек-рассел-тер’єр

У джек-расселів порівняно небагато генетичних проблем, хоча вони можуть бути схильними до вивиху надколінка. Представники породи здатні жити до 16 років. Водночас це дуже активні собаки, яким потрібні фізичні навантаження та заняття.

Бордер-коллі

Тривалість життя бордер-коллі зазвичай становить 12–15 років. Серед можливих спадкових проблем ветеринар називає епілепсію, аномалії очей і дисплазію кульшового суглоба. Генетичне тестування та селекційне розведення дають змогу зменшити ймовірність таких захворювань.

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Чихуахуа

Чихуахуа належать до порід-довгожителів. Водночас через невеликий розмір у них поширені стоматологічні проблеми та вивих надколінка. Ветеринар також зауважує, що ці маленькі собаки можуть мати проблеми з поведінкою.

Віппет

За спостереженнями фахівця, у віппетів небагато генетичних захворювань. Водночас під час активних прогулянок і бігу вони можуть бути схильними до травм шкіри. Вдома ці собаки полюбляють відпочивати та перебувати поруч із людьми.

Бельгійський малінуа

Малінуа мають менший ризик генетичних захворювань, ніж німецькі вівчарки, зазначає ветеринар. Це активні, розумні та віддані собаки, яких часто використовують у поліції та армії. Вони можуть жити до 15 років, проте іноді мають поведінкові проблеми та сильно прив’язуються до однієї людини.

Афганський хорт

Попри великі розміри, афганські хорти нерідко живуть 12–14 років. Частина характерних для них проблем пов’язана саме з будовою тіла. Зокрема, у порід із глибокою грудною кліткою частіше виникають розширення та заворот шлунка.

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Пудель

Стандартні, мініатюрні та той-пуделі мають порівняно небагато проблем, характерних саме для породи. Стандартні пуделі можуть жити 12–15 років. У маленьких різновидів частіше виникають стоматологічні захворювання. Ще одна особливість пуделів — вони мало линяють, однак їхня шерсть потребує догляду.

Бігль

Біглі зазвичай доживають до початку підліткового віку та мають небагато генетичних проблем. Це мисливська порода з дуже розвиненим нюхом, тому власникам варто стежити, щоб собака під час прогулянок не знаходив і не з’їдав небезпечні речі чи предмети.

Нагадаємо, красива зовнішність собаки ще не означає, що порода підійде конкретній родині. Ветеринарка пояснила, чому сама відмовилася б від п’яти популярних порід.

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