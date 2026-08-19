Рік без мастурбації: ютубер розповів про несподівані зміни в організмі

Ютубер П’єр Далаті / © YouTube/Pierre Dalati

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Популярний ютубер П’єр Далаті наважився на експеримент і провів цілий рік без мастурбації. Після подолання найскладнішого періоду він помітив чимало несподіваних змін у своєму організмі.

Про це пише Lad Bible.

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Далаті регулярно випробовує себе в різних незвичних експериментах. Одним із них стало рішення перетворити популярний челендж No Nut November — «Листопад без мастурбації» — на випробування тривалістю в цілий рік. Суть No Nut November полягає в тому, що чоловіки на місяць відмовляються від мастурбації, очікуючи позитивних змін у фізичному та психологічному стані.

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Водночас медики наголошують, що заявлені прихильниками цього виклику переваги не мають достатнього наукового підтвердження. Попри це, популярність такого експерименту продовжує зростати.

Далаті розповів, що початок випробування дався йому непросто. Проте після того, як він подолав найскладніший період, чоловік почав помічати певні позитивні зміни. Водночас він підкреслив, що не вважає мастурбацію чимось неправильним, якщо вона відбувається час від часу.

За словами Далаті, основна проблема може полягати не стільки в самій мастурбації, скільки у надмірному перегляді порнографії. На його думку, це може формувати «нереалістичний підхід».

Рік без мастурбації — що змінилося

Після відмови від порно та мастурбації ютубер зазначив, що його «розум став набагато яснішим».

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«Я справді помітив перевагу у вигляді покращення концентрації. Тож замість того, щоб постійно відволікатися і думати про це [порно/мастурбацію], я зміг повністю зосередити свою увагу та енергію на тому, що робив… чи то працював, чи то тренувався у спортзалі, чи займався чимось іншим у цей момент — моя концентрація покращилася», — розповів Далаті.

Крім того, чоловік відчув «підвищення впевненості в собі». Він вважав, що почав жити так, як «повинен був», не відчуваючи «екстремальних дофамінових сплесків щодня».

«Я почувався набагато більше схожим на самого себе, а мій підхід до різних ситуацій став набагато реалістичнішим», — пояснив Далаті.

Найважчими для нього стали перші два тижні. За словами ютубера, у цей період його «постійно тягнуло», а «статевий потяг зашкалював».

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Згодом, як розповів чоловік, ситуація змінилася: почали проявлятися позитивні ефекти, і він «заспокоївся».

Відмова від щоденної мастурбації, за словами Далаті, дала йому відчуття більшого запасу енергії та допомогла стати продуктивнішим. Також він відзначив «підвищення ясності мислення», оскільки думки про мастурбацію більше не займали його постійно.

Поради блогера, який не мастурбував цілий рік

Попри це, ютубер наголосив, що не вважає повну відмову від мастурбації необхідною, зазначивши: «мастурбація, якщо займатися нею в міру, — це нормально».

Нині Далаті радить орієнтуватися насамперед на власні відчуття — «прислухатися до свого тіла» і мастурбувати лише тоді, коли виникає «бажання», а не робити це автоматично щодня.

Щодо тестостерону, чоловік зазначив, що не проводив відповідних вимірювань, тому не може точно сказати, чи змінився його рівень. Водночас Далаті припустив, що він «можливо, підвищився», оскільки під час тренувань чоловік почувався сильнішим і зосередженішим.

«Я думаю, що це безумовно хороший досвід для кожного. Це дає новий погляд на повсякденне життя, а завдяки таким перевагам, як підвищення енергії, ясності мислення та продуктивності, ви помітите, що насправді робите набагато більше протягом дня», — поділився блогер.

До слова, інтенсивні тренування та кардіо можуть викликати «спортивний пеніс» — тимчасове візуальне зменшення геніталій через перерозподіл крові до працюючих м’язів під дією адреналіну. Зазвичай орган повертається до звичного розміру за кілька хвилин чи годин після охолодження організму. Це нормальне та безпечне явище, проте воно може спричиняти психологічний дискомфорт.

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