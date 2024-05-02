"Рік карми": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила "страшні події" у Росії

Тарологиня вважає, що росіяни отримають покарання за свої злочини проти України.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила "страшні події" у Росії. Вона зазначила, що Кремль влаштує всередині РФ геноцид.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову її читачі запитали, чи будуть в РФ нові теракти чи техногенні катастрофи. Вона зазначила, що російський режим влаштує геноцид всередині Росії.

"Рятувальні операції там будуть. Міграції будуть. Якісь масові натовпи в лікарнях. Людей вестимуть і вестимуть, але врятувати їх неможливо. Це не екологічна катастрофа, це - геноцид на оркостані (Росії - ред.). Це - рукотворна історія, це тренування. Вони ж не вважають людьми своїх людей. Чекаємо, що там буде, а буде щось страшне. Рік карми, нагадую. За що боролися, на те і напоролися", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів" назвала важливі дні у травні.

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