Рік Вогняної Кози вже близько: перелік красивих українських імен для хлопчиків, які принесуть удачу 2027 року

Як назвати хлопчика, який народиться 2027 року / © pexels.com

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2027 року до цього вибору можна додати ще один орієнтир — символіку Вогняної Кози за східним календарем. Вважається, що народженим під цим знаком притаманні чуйність, творчі здібності та прагнення до гармонії. Які українські імена можуть зацікавити майбутніх батьків, які варіанти залишаються популярними та на які рідкісні імена варто звернути увагу — розповідаємо далі.

Які імена для хлопчиків популярні в Україні

Щороку в Україні з’являються свої фаворити серед імен для новонароджених. Деякі залишаються популярними десятиліттями, інші повертаються в моду після тривалої перерви.

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За даними Міністерства юстиції України, у першому півріччі 2026 року батьки найчастіше називали хлопчиків Артемом, Олександром, Матвієм, Максимом, Тимофієм, Богданом, Давидом, Ярославом, Романом і Дмитром.

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Більшість цих імен добре знайомі українцям. Вони легко поєднуються з різними прізвищами та по батькові, мають звичні скорочені форми й не втрачають актуальності з роками.

Якщо ви теж схиляєтеся до класики, придивіться до таких варіантів:

Олександр — ім’я грецького походження, яке означає «захисник людей». Воно має багато зменшувальних форм: Сашко, Саша, Сашуня.

Богдан — давнє слов’янське ім’я зі значенням «даний Богом». Воно має виразне українське звучання.

Ярослав — ім’я слов’янського походження, яке пов’язують із поняттями сили, завзяття та слави.

Дмитро — походить із грецької мови та пов’язане з ім’ям богині землеробства Деметри.

Роман — ім’я латинського походження, яке перекладається як «римлянин».

Матвій — біблійне ім’я давньоєврейського походження зі значенням «дар Божий».

Окремої уваги заслуговують імена, які мають біблійне походження. Михайло, Данило, Іван, Тимофій, Захар та Єлисей добре прижилися в Україні й мають давню історію. Для багатьох родин вони також пов’язані з релігійними традиціями та іменами святих.

Рідкісні українські імена для хлопчиків

Не всі батьки хочуть називати сина ім’ям, яке можна почути на кожному дитячому майданчику. Дехто шукає старовинні українські імена, які сьогодні зустрічаються нечасто, але мають цікаве звучання та історію.

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За даними Мін’юсту, серед рідковживаних чоловічих імен, які реєстрували в Україні у першому півріччі 2026 року, були Святогор, Аскольд, Миролюб, Ярій, Нафанаїл, Соломон і Кіліан.

Якщо вам подобаються такі незвичайні варіанти, можна також розглянути давньослов’янські імена.

Давньослов’янські імена з історією

Як назвати хлопчика, який народиться 2027 року / © pexels.com

Частина чоловічих імен, які були поширені ще за часів Київської Русі, сьогодні звучить доволі незвично. Водночас вони мають виразне українське звучання та цікаве значення.

Святослав — давнє слов’янське ім’я, яке традиційно тлумачать як «священна слава». Воно також асоціюється з княжою історією України.

Любомир — ім’я, утворене зі слів «любов» і «мир». Має м’яке звучання та зрозумілу символіку.

Всеволод — старовинне княже ім’я, яке пов’язують зі значенням «той, хто володіє всім».

Ростислав — ім’я, яке тлумачать як «той, чия слава зростає».

Аскольд — ім’я, знайоме з історії Київської Русі. Його пов’язують із князем Аскольдом.

Ярополк — ще одне давнє княже ім’я, яке сьогодні зустрічається нечасто.

Мирослав — слов’янське ім’я, у якому поєдналися слова «мир» і «слава».

Святогор — незвичайне ім’я, відоме завдяки персонажу давньослов’янського епосу.

Старовинні імена, які знову привертають увагу

Є й інша категорія імен — ті, які добре пам’ятають старші покоління, але сучасні батьки використовують значно рідше.

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Наприклад, Левко — українська форма імені Лев. Воно коротке, милозвучне й добре поєднується з українськими прізвищами. Остап — самобутнє українське ім’я, яке є формою імені Євстафій. Його популярності свого часу сприяли літературні образи та українська культурна традиція.

Також варто звернути увагу на такі варіанти:

Лаврін — українська форма імені Лаврентій, яка має давню історію.

Тихон — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі значенням «щасливий» або «удачливий».

Платон — походить із грецької мови, традиційне тлумачення — «широкоплечий».

Сава — коротке ім’я арамейського походження, яке перекладають як «старець».

Єремій — біблійне ім’я давньоєврейського походження.

Такі імена можуть сподобатися батькам, які хочуть знайти для сина щось особливе, але не надто складне для вимови.

Як назвати хлопчика у рік Вогняної Кози

За східним календарем 2027-й буде роком Вогняної Кози. Він розпочнеться 6 лютого 2027 року. Тож малюки, які народяться до цієї дати, за китайським календарем належатимуть до знака Вогняного Коня.

У східній астрології Козу вважають символом доброти, чуйності, творчості та миролюбності. Вогняна стихія додає цьому знаку енергійності, рішучості й прагнення до самореалізації.

Якщо батькам близькі такі трактування, вони можуть звернути увагу на імена зі значеннями, пов’язаними із захистом, силою, благородством і доброзичливістю.

Серед цікавих варіантів:

Андрій — грецьке ім’я зі значенням «мужній», «відважний».

Олексій — означає «захисник» або «той, хто оберігає».

Василь — ім’я грецького походження, яке перекладається як «царський».

Євген — означає «благородний», «шляхетного походження».

Мирослав — ім’я, у якому поєднуються поняття миру та слави.

Ростислав — варіант для батьків, яким подобаються сильні слов’янські імена.

Сава — коротке ім’я з давнім походженням і м’яким звучанням.

Родіон — ім’я грецького походження, яке пов’язують із островом Родос.

Звичайно, знак зодіаку чи рік народження не визначають характер дитини. Проте символічні значення імен можуть стати додатковою підказкою для батьків, які ще не визначилися з вибором.

Яке ім’я обрати хлопчику за знаком зодіаку

Як назвати хлопчика, який народиться 2027 року / © pexels.com

Деякі батьки під час вибору імені також звертаються до астрології. Вважається, що певні імена можуть символічно відповідати рисам характеру, які приписують тому чи іншому знаку зодіаку.

Ось кілька варіантів, які можна розглянути:

Овен: Олександр, Дмитро, Віктор, Денис. Ці імена асоціюються з рішучістю, активністю та лідерськими якостями.

Телець: Павло, Федір, Антон, Тихон. Їх пов’язують зі спокоєм, надійністю та врівноваженістю.

Близнюки: Кирило, Ян, Нікіта, Арсеній, Єлисей. Такі імена пасують до символічного образу допитливої та комунікабельної людини.

Рак: Петро, Ілля, Георгій, Віталій, Семен. В астрологічних трактуваннях їх пов’язують із турботливістю та прихильністю до родини.

Лев: Максим, Євген, Юрій, Владислав. Виразні імена, які асоціюються з упевненістю та прагненням бути в центрі уваги.

Діва: Костянтин, Данило, Пилип, Степан, Леонід. Їх можна пов’язати з уважністю, практичністю та відповідальністю.

Терези: Вадим, Валентин, Мартин, Микола, Максим. Ці варіанти символічно відповідають прагненню до рівноваги та гармонії.

Скорпіон: Володимир, Андрій, Захар, Руслан, Олександр. Імена з виразним звучанням, які асоціюються із силою та наполегливістю.

Стрілець: В’ячеслав, Марко, Григорій, Єгор, Фелікс. Їх можна розглянути для хлопчиків, народжених під знаком, якому приписують незалежність і любов до пригод.

Козоріг: Степан, Микола, Борис, Давид, Олександр. Ці імена пов’язують із витримкою, дисципліною та цілеспрямованістю.

Водолій: Роман, Станіслав, Ян, Герман, Савелій. Варіанти для тих, кому подобаються нестандартні та самобутні імена.

Риби: Іван, Роман, Леонід, Оскар, Дем’ян. Вони асоціюються з чутливістю, творчістю та розвиненою уявою.

Такий список варто сприймати як добірку ідей, а не як обов’язкові рекомендації. Ім’я насамперед має подобатися батькам і добре звучати разом із прізвищем та по батькові.

Як вибрати ім’я для хлопчика за нумерологією

Ще один спосіб підійти до вибору імені — звернутися до нумерології. Її прихильники вважають, що кожна літера має числове значення, а сума цих чисел може символічно характеризувати людину.

Для розрахунку використовують спеціальну таблицю відповідності літер і чисел. Значення всіх літер імені додають, а отриманий результат зводять до однієї цифри. У деяких нумерологічних системах окремо виділяють числа 11, 22 та 33.

Кожному числу приписують певні риси:

1 — самостійність, ініціативність і лідерські здібності.

2 — чуйність, дипломатичність та вміння знаходити спільну мову з іншими.

3 — творчість, оптимізм і комунікабельність.

4 — практичність, дисципліна та відповідальність.

5 — допитливість, незалежність і любов до змін.

6 — турботливість, відданість родині та відповідальність.

7 — аналітичне мислення, спостережливість і прагнення до знань.

8 — амбітність, організованість та цілеспрямованість.

9 — щедрість, співчуття та ідеалізм.

Варто пам’ятати, що нумерологія не має наукового підтвердження. Тому розрахунки можна сприймати як цікаву гру зі значеннями, але навряд чи варто покладати на них відповідальність за долю дитини.

На що звернути увагу, обираючи ім’я для сина

Навіть якщо ви вже знайшли кілька вдалих варіантів, не поспішайте з остаточним рішенням. Ім’я супроводжуватиме дитину все життя, тому варто перевірити, наскільки воно зручне в повсякденному використанні.

Передусім вимовте його разом із прізвищем і по батькові. Деякі поєднання звучать гармонійно, інші можуть бути надто складними або незручними для вимови.

Також подумайте про скорочені та пестливі форми. Наприклад, Олександра вдома можуть називати Сашком, Ярослава — Яриком, Матвія — Матвійком, а Лева — Левком. Переконайтеся, що вам подобаються не лише повна форма, а й такі варіанти.

Не зайвим буде перевірити походження імені та його написання українською мовою. Особливо якщо ви обираєте рідкісний або іншомовний варіант.

2027 року батьки можуть обрати як знайомі Артем, Матвій чи Богдан, так і менш поширені Святогор, Аскольд, Любомир або Лаврін. У кожного з цих імен своя історія, тому остаточне рішення залежить від того, яке звучання та значення найбільше відгукується родині.

FAQ

Як назвати хлопчика 2027 року?

Серед популярних в Україні імен можна розглянути Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій і Богдан. Якщо хочеться рідкісного варіанта, зверніть увагу на Святослава, Любомира, Аскольда, Мирослава або Святогора. Також під час вибору можна врахувати значення імені, сімейні традиції та символіку року Вогняної Кози.

Які чоловічі імена найпопулярніші в Україні?

За статистикою Міністерства юстиції за перше півріччя 2026 року, серед найпопулярніших імен для хлопчиків були Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман і Дмитро. Цей перелік може стати хорошим орієнтиром для батьків, які обирають ім’я дитині 2027 року.

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