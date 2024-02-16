Рився у баку: жінка знайшла свого майбутнього чоловіка на смітнику – фото

Чоловік та дружина розповіли, як опинилися на сміттєзвалищі та закохалися одне в одного.

Про це пише nypost.com.

39-річна Ерін Шеффілд та її 35-річний чоловік Дейв зустрілися у сміттєвому контейнері в Буффало, штат Нью-Йорк, 2009 року.

Дейв перебував у місті, отримуючи ступінь інженера-механіка в Університеті Буффало, а Ерін нещодавно переїхала туди, щоб працювати у магазині велосипедів.

Пара, що заручилася 2020 року, одружилася 2021-го і в квітні очікує на первістка, розповіла про свій бурхливий роман.

Ерін та Дейв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

"Я почала займатися дампстер дайвінгом у контейнерах для сміття ще в коледжі. Дейв був дуже схожим. Я щойно переїхала до Буффало і самостійно займалася дайвінгом у контейнерах для сміття", — пояснила Ерін, яка зараз працює координаторкою благодійної організації.

Одного разу, коли Ерін рилася в контейнерах для сміття в Університеті Буффало, вона помітила свого майбутнього чоловіка.

"Ми зустрілися у сміттєвому контейнері. Я побачила його, висунула голову і запитала, що він робить. Він вискочив, ми привели себе до ладу і цілий день пірнали у контейнери для сміття", — сказала вона. "Ми обмінялися номерами, продовжували тусуватися і відтоді займаємося дайвінгом як пара".

Дейв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Любитель сміття Дейв був ковтком свіжого повітря для Ерін, яка щосили намагалася пояснити своїм потенційним партнерам свою любов до розгрібання сміттєвих завалів.

Через декілька місяців спільного дайвінгу як друзі, вони стали парою і їхнє хобі стало прибутковим підробітком після того, як вони почали продавати знайдені предмети.

Зокрема, вони знайшли у сміттєвих баках біля університету підручники, дорогі калькулятори, канцелярські товари та пральний порошок. Коли розпочалася пандемія, вони знайшли у сміттєвому баку ще більше скарбів. Серед їхніх призів був металобрухт, меблі та інші предмети повсякденного побуту, які вони почали продавати на eBay чи Facebook Marketplace.

"Речі, які я можу знайти і продати на eBay або Facebook, а потім речі, які ми можемо або пожертвувати, або залишити собі", - пояснив Дейв, власник бізнесу. "Я сказав би, що ми заробляємо 20 000 доларів на рік на перепродажі".

Ерін та Дейв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Вони не лише можуть знаходити предмети на продаж, а й дарувати одне одному романтичні подарунки.

"На нашу річницю я знайшов троянди в контейнері для сміття — вони були ідеальні, навіть не старі", — сказав Дейв. "Я знаходжу багато — особливо за місяці, що передують Різдву. Якщо я знайду щось, що, як знаю, сподобається Ерін, я візьму це", — додав він.

За словами Дейва, крім троянд він подарував своїй коханій "кавові кружки, свічники, свічки та горщики для квітів". Їм навіть вдалося знайти у смітті речі для своєї дитини.

"Один магазин дитячих товарів збанкрутував, і ми знайшли там чудові речі", - розповів Дейв. "Ми знайшли дитячі гойдалки та дитяче крісло, я також знайшов декілька невідкритих пляшечок, які я зберіг", - додав він.

Дейв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Пара також вирішила розпочати новий бізнес. Вони виходять за рамки продажу товарів у соціальних мережах і створюють компанію під назвою Lost Goods, де продаватимуть свої скарби, знайдені у сміттєвому контейнері.

"У бізнесі ми будемо використовувати безліч матеріалів, які знаходимо, для переробки меблів тощо", - сказав Дейв. "Ми намагаємося виходити двічі-тричі на тиждень, залежно від тижня, і зараз для Ерін це трохи складно".

Нагадаємо, наречена перед весіллям заскочила коханого, якого мама годувала грудьми. Їй стало зле від побаченого.

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