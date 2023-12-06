Різдвяна бляшанка Coca-Cola продається більш ніж за 347 000 доларів, але є одна каверза – фото

Вона належить до колекції 2019 року.

Бляшанка Coca-Cola з різдвяною тематикою була виставлена на eBay за колосальні 274 000 фунтів стерлінгів як "абсолютно оригінальний" колекційний предмет, але не вистачає однієї дуже помітної деталі – всередині немає напою.

Про це пише Mirror.

Бляшанку, описану продавцем як "порожню і невідкриту банку оригінальної Coca-Cola", мабуть, є результатом рідкісної помилки, допущеної фабрикою.

В описі товару зазначено: "Товар запечатаний і порожній, усередині немає рідини. Товар повністю оригінальний, жодних модифікацій не було".

Бляшанка Coca-Cola за за 347 000 доларів / Фото: Mediadrumimages / eBay

Ця спеціальна бляшанка має вигляд, як і більшість інших святкових версій, із шрифтом бренду та фірмовим червоним логотипом із зображенням Санта-Клауса, що насолоджується напоєм.

Бляшанка Coca-Cola за за 347 000 доларів / Фото: Mediadrumimages / eBay

Вона належить до різдвяної колекції 2019 року.

Нагадаємо, бар, який був на межі закриття, прославився скандальною послугою. Відомо, що саме пропонують клієнтам.

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