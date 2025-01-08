Різдвяна вечірка з сусідами ледь не зруйнувала шлюб пари: що там відбулося

Подружжя, яке безневинно думало, що йде на святкову вечірку до сусідів, було приголомшене справжньою реальністю ситуації.

Коли влітку учасники вечірки переїхали до нового будинку, вони побачили, що всі ставляться до них доброзичливо, попри те, що чули про своїх безпосередніх сусідів дещо незвичне.

Анонімна пара розповіла, що їхній шлюб ледь не розпався після того, як вони прийняли запрошення від сусідньої пари, яка, як виявилося, влаштувала вечірку свінгерів.

Чоловік розповів, що його дружина отримала не лише задоволення, але й зайнялася сексом з іншим чоловіком на вечірці, але тепер вона злиться, що він "дозволив" цьому статися з нею.

Звернувшись за порадою до "шановної Дейдре" з The Sun, чоловік пояснив, що їхніми сусідами є трохи старша пара, якій близько сорока років, тоді як йому і його дружині 32 і 35 років. Він деталізував: "Одного вечора ми зустріли наших сусідів у місцевому пабі, і вони запросили нас до себе додому після закриття. Діти були у моєї мами, тож ми прийняли їхнє запрошення, а коли йшли дорогою, то побачили багато машин, припаркованих біля їхнього будинку".

Потім він заявив, що коли жінки зняли пальто, вони були "одягнені неналежним чином". Коли музика стала голоснішою, а напої почали розливатися, він сказав, що вони "погодилися", оскільки вже вжили "багато" алкоголю.

Однак ситуація змінилася, коли, за його словами, підійшов чоловік віком близько 40 років і почав танцювати з його дружиною та "запустив руки їй під сукню". Чоловік був шокований, бо бачив, що "їй це подобалося".

"Я бачив, як він поцілував її, а потім відвів її до іншої кімнати, де вони займалися сексом на матраці на підлозі. Я пішов за ними, щоб перевірити, чи все гаразд із моєю дружиною. Я ні з ким не спав, але чудово провів час", - пояснив він.

Наступного дня його дружина звинуватила його в тому, що він віддав її незнайомцю, і відтоді майже не розмовляла з ним. Він вважає, що вона взяла участь у цьому "з власної волі", і вірить, що не зробив нічого поганого, але їхнє сімейне життя "тепер має зовсім інакший вигляд".

"Шановна Дейдре" порадила парам, які насолоджуються свінг-вечірками, встановити чіткі межі перед тим, як почати, але в цьому випадку у цієї пари "не було можливості це обговорити". Психологиня сказала: "Знайдіть момент, щоб сказати їй, що ви кохаєте її, і що ви хочете залишити цей досвід позаду. Це не те, на що ви підписувалися, і вам потрібно повернути ваші стосунки в нормальне русло".

Нагадаємо, чоловік випав із машини коханки і помер. Його дружина вимагала від суперниці 82000 доларів.

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