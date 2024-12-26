"Різдвяна ялинка" із молодих зірок: приголомшливе зображення NASA

Зірки тут мають вигляд синіх та білих вогнів, що оточені завихреннями газу — "хвоєю" цього зоряного дерева.

Розташоване на відстані 2500 світлових років від Землі зоряне скупчення NGC 2264 за формою та кольором нагадує різдвяну ялинку. Тутешні зірки у тисячу разів молодші за Сонце — їм "лише" від 1 до 5 мільйонів років.

Зображення, яке складене зі знімків, зроблених двома телескопами, опубліковане на сайті NASA.

Зірки тут мають вигляд синіх та білих вогнів, що оточені завихреннями газу — “хвоєю” цього зоряного дерева — із зеленим світлом у видимому спектрі.

Зоряне скупчення NGC 2264 за формою та кольором нагадує різдвяну ялинку / Фото: NASA

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Для створення цього зображення були використані дані з рентгенівської обсерваторії NASA Chandra та оптичні дані з телескопа астрофотографа Майкла Клоу в Арізоні. Дані Chandra представлені червоним, фіолетовим, синім і білим кольорами, а оптичні дані – зеленим і фіолетовим.

Тонкі зелені хмари конічної форми справді дуже нагадують вічнозелене дерево. А крихітні цятки білого, синього, фіолетового та червоного світла перетворюють скупчення на святкову космічну ялинку.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп NASA James Webb знайшов молоду галактику, яка, ймовірно, дуже схожа на наш Чумацький Шлях, коли він був на тій самій стадії розвитку.

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