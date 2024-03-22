Різдвяний подарунок перевернув життя української родини в Канаді: ДНК-тест розкрив давню таємницю

Два чоловіки, які народились у 1955 році, за мить втратили свої родини, а потім збагатіли на другу сім'ю.

Набори для тестування ДНК в домашніх умовах стають дедалі популярнішими в Канаді. Один з таких, який подарували на Різдво родині українського походження, що мешкає в провінції Манітоба назавжди змінив життя багатьох людей.

Про це пише BBC.

Річард Бове, що мешкає у Британській Колумбії, народився в невеликому містечку Арборг, Манітоба, в 1955 році. Він виріс у родині представників корінного населення Канади та все своє життя пишався походженням. Проте, коли він просто із цікавості пройшов тест ДНК, виявилося, що в його жилах тече кров українців, ашкеназів та поляків. Результати подібних тестів додаються у єдину базу ДНК, що дозволяє людям з різних куточків світу дізнаватися своє походження та знаходити загублених родичів.

Невдовзі після цього відкриття, яке не могли ніяк пояснити в родині Бове, за 2400 км від Британської Колумбії, українська родина Амброузів отримала набір для тестування ДНК у подарунок на Різдво. Результати тесту показали, що Едді Амброуз немає спільних генів зі своєю сестрою. Натомість її біологічним братом виявився Річард Бове.

Розслідування цієї історії з'ясувало, що Річард Бове та Едді Амброуз народились в один день в одній лікарні. Але за незрозумілих обставин, дітей поміняли, тому додому вони поїхали не зі своїми біологічними батьками.

Життя хлопчиків дивним чином перетиналося. У дитинстві вони були знайомі зі своїми біологічними сестрами. А потім їх обох всиновили. Амброуз залишився сиротою, а Бове став жертвою насильницької політики асиміляції Sixties Scoop, в рамках якої дітей корінного населення або віддавали на виховання, або усиновлювали за межами їхніх громад.

"Їх обох позбавили того, що вони думали про себе і своє походження. Відбулося величезне коригування їхніх життєвих історій", – сказав адвокат Білл Ганг, який представляє інтереси обох чоловіків.

Двоє чоловіків подали позов до суду та вимагали від провінції Манітоба вибачення та фінансової компенсації.

За словами адвоката, вибачення – це важливе визнання того, що у муніципальній лікарні "припустилися помилки, яка вплинула на всіх".

І лише цього тижня, у березні 2024 року, майже через 70 років після народження, Бове та Амброуз отримали офіційні вибачення від прем'єр-міністра Манітоби Ваба Кіню.

"Сьогодні я приношу вибачення, яких так довго чекали, за дії, які завдали шкоди двом дітям, двом батькам і двом сім’ям у багатьох поколіннях", – сказав Кіню на Законодавчій асамблеї Манітоби.

Наразі невідомо, чи отримають чоловіки фінансову компенсацію. Адвокат чоловіків повідомив, що продовжуватиме добиватися відшкодування моральних збитків.

Ганг також додав, що попри моральну травму Бове та Амброуз дуже пишаються тим, ким вони стали, і родинами, у яких вони виросли. А завдяки розкриттю цієї таємниці 70-річної давності вони також отримали нову сім'ю.

Історія Бове та Амброуза стала третім відомим випадком підміни дітей під час народження в Канаді. Попередні дві помилки сталися у провінції Ньюфаундленд.

"Це лише моє власне припущення, але я вважаю, що мірою того, як набори для домашнього тестування ДНК стають більш поширеними, буде дедалі більше подібних випадків", – сказав адвокат Ганг.