Різдвяний подарунок розкрив сімейну таємницю, яку зберігали 50 років: що це було

Як раніше, вже ніколи не буде.

Дві сім'ї змінилися назавжди після того, як різдвяний подарунок у вигляді тесту ДНК виявив, що їхніх доньок підмінили у пологовому, а емоційне возз'єднання дало декілька вкрай необхідних відповідей.

Про це пише Mirror.

Отримавши на Різдво 2021 року від друзів набір для проведення ДНК-тесту, Тоні і гадки не мав, що цей подарунок з добрими намірами назавжди змінить його сім'ю.

Спочатку Тоні забув про подарунок, але через декілька місяців, у лютому 2022 року, вирішив зробити його. Коли прийшли результати, Тоні зрозумів, що щось не так: на його генеалогічному дереві з'явилася сестра на ім'я Клер, а не сестра, яку він знав усе життя, Джессіка.

Наступного ранку Тоні зв'язався з Клер через службу приватних повідомлень компанії, спочатку думаючи, чи не сталася помилка. Клер також отримала такий самий набір ДНК від свого сина два роки тому і також помітила деякі незвичні результати, зокрема троюрідного брата, якого вона не могла пояснити.

Все стало ще дивніше, коли 2022-го вона отримала повідомлення про те, що в її родоводі з'явився повнорідний брат чи сестра. Поспілкувавшись деякий час, Тоні і Клер, обидва з Вест-Мідленда, Англія, зрозуміли, що сестра Клер і Тоні, Джессіка, народилася приблизно в той же час і в тій же лікарні, 1967 року, більш ніж за 50 років до того. Саме тоді їм обом відкрилася жахлива правда – Клер і Джессіку поміняли місцями.

Їхню історію тепер досліджують у подкасті BBC Sounds The Gift: Switched, перший епізод якого вийде в ефір на BBC Radio 4 у середу, 6 листопада. У подкасті слухачі почують розповідь 83-річної матері Тоні Джоан, яка згадує той емоційний момент, коли вона вперше зустрілася зі своєю біологічною донькою.

Джоан розповіла: "Я відчула, що це правильно. Ми обійнялися. Я подумала: "Вона має такий же вигляд, як я в молодості". Я одразу відчула зв'язок з нею. Це було дивовижно. Я відчуваю, що у мене з'явилася дочка".

На жаль, Джоан пережила втрату двох мертвонароджених доньок, перш ніж привітати Джессіку, що зробило її возз'єднання з Клер ще більш гострим. Джоан поділилася: "Я пережила втрату двох мертвонароджених доньок. Коли у мене народиться дівчинка, це буде не та дівчинка. Я хотіла знати, чи прожила вона гарне життя, чи щаслива, чи здорова".

Клер ніколи не відчувала почуття приналежності протягом свого "дуже важкого дитинства", пояснюючи це: "Я почувалася самозванкою. Не було жодної схожості, ні в зовнішності, ні в рисах характеру. Я думала: "Так, мене всиновили". Коли вона зустріла Джоан, яку тепер називає "мамою", вона відчула "миттєвий" зв'язок.

Клер згадує: "Ми просто обнялися і ридали. І я подивилася на Джоан і сказала: "Боже мій, у мене твої очі. У нас однакові очі. Боже мій, я на когось схожа". Це було так дивно, ніби ми завжди знали одна одну".

Джессіка відмовилася брати участь у подкасті. Її біологічна матір померла цього року після того, як відмовилася визнати, що Джессіка – її дочка. Джоан сказала: "Неважливо, скільки разів ми говорили "нічого не змінилося", Джессіка щоразу відповідала: "Все змінилося". Вона все ще моя донька, і завжди нею буде".

Як пояснюється в подкасті, в той час, коли народилися Клер і Джессіка, немовлят забирали в першу ніч їхнього життя, щоб дати їхнім мамам трохи відпочити. До запровадження радіочастотних ідентифікаційних міток, якими оснащені сучасні пологові будинки, для розрізнення новонароджених використовували письмові бирки та марковані ліжечка, однак – як показує цей випадок – такі заходи не завжди були надійними.

Вважається, що Клер і Джессіку випадково поміняли місцями того вечора, без відома їхніх батьків. Невідомий лікарняний фонд, про який йдеться, визнав повну відповідальність за помилку, але не зміг надати додаткової інформації щодо цього, оскільки його записи не датуються таким давнім часом.

Відділ NHS Resolution, який займається судовими позовами, повідомив BBC, що обидві сім'ї отримали вибачення і що служба охорони здоров'я зараз працює над тим, щоб встановити, скільки компенсації має бути виплачено в цьому "унікальному і складному випадку".

Нагадаємо, рідні сестри, яких розлучили, вперше зустрілися через 39 років. Відомо, як склалися їхні долі.

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