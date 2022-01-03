Різниця в 15 хвилин дозволила двійнятам із США народитися в різні дати, місяці і роки

Різниця в 15 хвилин дозволила двійнятам із США народитися в різні дати, місяці і роки

У пологовому центрі зазначили, що такі випадки трапляються "раз на 2 мільйони".

Двійнята у США святкуватимуть свій день народження в різні дні, місяці та роки, хоча і з’явились на світ з різницею у 15 хвилин.

Про кумедний випадок пише видання People

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Немовлята народилися в американському штаті Каліфорнія, хлопчик Альфредо народився в останні хвилини 2021 року, а от його сестричка Ейлін стала вже на рік молодшою, бо з’явилась у першу хвилину 2022 року.

Тож день народження двійнят припадає на різні дні, місяці та роки. У пологовому центрі зазначили, що такі випадки трапляються "раз на 2 мільйони".

«Для мене божевілля, що вони двійнята, але мають різні дні народження. Я здивована і щаслива, що вона народилась опівночі», – сказала мати дітей.

Лікарка, яка працює у пологовому центрі, назвала народження двійнят "одними із найбільш пам'ятних пологів у своїй кар'єрі".

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