"Роберт Де Ніро" розбив серце 76-річній пенсіонерці: що сталося (фото)

Він зробив їй пропозицію, від якої вона майже не змогла відмовитися.

Кмітлива онука врятувала бабусю від розголошення конфіденційної інформації шахраєві, який видавав себе в Інтернеті за Роберта Де Ніро.

Про це пише New York Post.

Джина Морган, 76-річна мешканка Південного Вельсу у Великій Британії, вступила в тривалу балаканину на Facebook з людиною, яка видавала себе за зірку Голлівуду.

Її не збентежили ні червона доріжка та інші фотографії, які він надіслав, ні те, що ім'я користувача було "сторінка Роберта Де Ніро", ні те, що він намагався продати "членські квитки".

"Це не Роберт Де Ніро!" – закричала її онука, 28-річна Шеннон Річ. "А хто ж тоді?" – відповіла Морган.

Джина Морган / Фото: Shannon Rich / CATERS NEWS

Виявляється, шахраї намагалися змусити пенсіонерку викласти 500 доларів за "VIP-карту шанувальника", яка обіцяла "всі можливості" для спілкування з актором – відео-чати, телефонні дзвінки і навіть його візит.

"Існує три типи членських карток... Я можу з'єднати вас з моїм менеджером щодо їхнього отримання", - йшлося в повідомленні.

Листування із шахраєм / Фото: Shannon Rich / CATERS NEWS

Шеннон вважає, що навіть якби вона не втрутилася, її бабуся вчасно схаменулася б, перш ніж було б завдано якоїсь шкоди. Зрештою, Морган скептично поставилася до фотографій Де Ніро у смокінгу.

"Деякі люди в Інтернеті хвилювалися за неї, але моя бабуся досить розумна, щоб не розголошувати особисті дані", - сказала Річ. "Бабуся показувала мені повідомлення на Facebook з фейкового профілю Роберта Де Ніро, і я не могла припинити сміятися".

Хоча цей випадок мав щасливий кінець, романтика і кібершахрайство зростають разом із розвитком потужного штучного інтелекту. Часто жертвами шахраїв стають люди літнього віку. Так, нещодавно 62-річна жінка віддала шахраєві свої гроші, бо думала, що це Бред Пітт. За час їхнього онлайн-роману вона надіслала "коханому" 1300 євро.

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