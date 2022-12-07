Родичі дістали з могили тіло жінки, яка померла 10 років тому: вони були шоковані її виглядом

У Домініканській Республіці родичі дістали з могили тіло Маргарити Росаріо, яка померла 10 років тому. Вони були шоковані тим, що покійниця майже ідеально збереглася.

Про це пише nypost.com.

У місті Харабакоа родичі викопали з могили тіло Маргарити Росаріо, яка померла 10 років тому. Їх здивувало те, наскільки жінка ідеально збереглася. На тілі все ще було волосся, трохи шкіри та міцні кістки. Так, труп міг навіть самостійно стояти.

Фото: nypost.com

Місцеві зняли відео з кладовища, на якому видно, як чоловік тримає труп, а жінка надягає на покійницю нічну сорочку. Люди зауважили, наскільки ідеально збереглося тіло покійниці. Жителі міста зазначили, що за життя Маргарита була доброю людиною та нікому не зробила нічого поганого. Інші ж були шоковані тим, що родичі потривожили покійну.

Родина не повідомила, чому ексгумувала тіло.

Фото: nypost.com

Нагадаємо, археологи розкопали в Єгипті кілька стародавніх мумій із золотими язиками. Знахідку виявили в некрополі Кувейсна, що розташований в центральній частині дельти Нілу.

Також під час археологічних розкопок експерти знайшли тіло 900-річної жінки. Вона померла у віці 17-25 років і її поховали в каное.

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