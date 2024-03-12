Родичі вилізли на стіну, щоб передати учням шпаргалки під час іспиту з фізкультури – фото, відео

Тим часом, керівництво навчального закладу стверджує, що жодного списування не було.

Друзі та родичі учнів 10 класу, які складали важливий іспит у школі в індійському штаті Хар'яна, були зняті на відео, як вони вилазили на задню стіну будівлі, щоб передати шпаргалки своїм близьким.

Про це пише India Times.

Школа Чандраваті в районі Нух штату Хар'яна нещодавно опинилася в центрі масштабного скандалу зі списуванням на іспитах після того, як в соціальних мережах з'явилися вірусні відео, на яких люди перелазять через стіну школи, щоб передати учням шпаргалки. Керівництво школи наполягало на тому, що під час іспиту в 10 класі не було жодного списування, і що люди просто намагалися допомогти своїм друзям і родичам, але деякі джерела стверджують, що ці реальні "Люди-павуки" почали лазити стінами лише після того, як отримали точні запитання тесту і шукали правильні відповіді на них.

Рідні школярів вилізли на стіну, щоб передати їм шпаргалки / Фото: скриншот з відео

Хтось сфотографував анкету для іспиту з фізкультури і поділився нею з друзями та родичами учнів, які чекали на парковці за будівлею, де відбувався іспит. Це дозволило людям знайти відповіді, записати їх на аркуші паперу, а потім поділитися ними з учнями через маленькі віконця.

На одному з відео видно, як щонайменше десяток людей піднімаються на бетонну будівлю і підкликають учнів до вікон, щоб вони могли передати їм відповіді.

Однак, попри докази шахрайства, керівництво школи стверджує, що на відео зафіксована лише спроба шахрайства, і додає, що охороні вдалося запобігти сторонньому втручанню під час іспиту.

"Чоловіки створювали хаос за межами школи, а всередині жодного списування не відбувалося. Хоча вони намагалися звернутися до учнів всередині, ми подбали про те, щоб нічого поганого не сталося", - йдеться в заяві співробітників школи. "Наша школа не стикається з жодними проблемами, всі порушення відбуваються ззовні. Ми навіть не дозволяємо нікому, окрім учнів, заходити до приміщення. Жодного шахрайства не відбувається, і учні складають іспити належним чином. Поліція патрулює територію, а офіцери розміщені в різних куточках кампусу", - додав директор Нідхі Рохілла.

Однак, попри повне заперечення керівництва школи, є й ті, хто стверджує, що подібні випадки списування є звичайною поведінкою в школі, і що безпека під час важливих іспитів – це лише формальність.

"Це щорічна справа, і я був свідком цього регулярно. Хоча поліція наносить візити, але це формальність", - сказав колишній учень школи Чандраваті в інтерв'ю газеті Indian Express.

"Це рутинна діяльність. Друзі учнів підкидають шпаргалки через віконні решітки, щоб допомогти учням скласти іспити. Більшість вчителів не протестують", - підтвердив учень 10 класу.

Нагадаємо, нещодавно викладач медичного коледжу вистрелив у свого студента під час іспиту. Між ними стався конфлікт.

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