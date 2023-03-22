Родина із 4 осіб вчинила колективне самогубство через війну в Україні: шокувальні подробиці

У Швейцарії п'ятеро людей, серед яких 8-річна дівчинка та 15-річний хлопець вчинили колективне самогубство через несправедливу війну проти України. Вижити вдалось лише хлопцю-підлітку.

Про це пише dailymail.co.uk.

Трагедія сталась 24 березня 2022 року у місті Монтре в Швейцарії. 41-річна Насрін Фераун, її сестра-близнючка Нарджіссе, 40-річний чоловік Ерік Девід та їхня восьмирічна донька загинули після падіння з 7 поверху своєї квартири. Вижив лише їхній 15-річний син. Поліція тоді відмовилась розголошувати про подію та причини трагедії, а тому про це стало відомо лише зараз.

Мати, яка вірила в теорії змови, переконала свого чоловіка, сестру-близнючку і дітей вистрибнути з квартири на сьомому поверсі після того, як пандемія і війна в Україні переконали їх у тому, що світ не вартий того, щоб у ньому жити.

За словами слідчих, хлопець перебував у комі, але відтоді оговтався від серйозних травм і не пам'ятає про події 24 березня 2022 року. Судово-медична експертиза не виявила жодних ознак боротьби перед смертю, а розтин не виявив слідів наркотиків. Свідки повідомили, що ніхто з членів сім'ї не кричав після падіння з балкона, що поліція пояснила колективним самогубством.

Поліція, яка була на місці трагедії, повідомила, що в квартирі покійних було багато їжі, медикаментів, засобів гігієни - все було впорядковано і організовано.

Сім'я була ізольована, майже не виходила на вулицю і навчала двох дітей вдома. Мати та її сестра-близнючка з підозрою ставилися до уряду та місцевої влади.

Вони були переконані, що світ є ворожим місцем, і змусили своїх дітей повірити в це. Пандемія Covid-19 і війна в Україні лише підкріпили цю віру, вважають слідчі.

Їхнє колективне самогубство було ретельно сплановане, навіть відрепетируване, і сім'я чекала слушного моменту, щоб "перейти в кращий світ", як з'ясувала поліція після обшуку квартири та електронних пристроїв сім'ї.

Відомо, що родина раніше мешкала у Франції та переїхала до Швейцарії за два роки до трагедії. Батько, Ерік Давид, виріс у заможній частині Марселя і відвідував Політехнічну школу, одну з найпрестижніших шкіл країни.

Сестри-близнючки Насрін і Наржіссе Фераун виросли в сім'ї з п'ятьма дітьми, які навчалися в елітному ліцеї Анрі-IV в Парижі. Мати була стоматологом, а її сестра - офтальмологом.

Нагадаємо, у Польщі в Заласево, що під Познанню, у власному будинку під час гасіння пожежі знайшли мертвими батьків та двох дітей. Поліція встановила, що людей могли вбити, а щоб приховати злочин - помешкання підпалили.

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