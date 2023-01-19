Родина з трьома дітьми розчарувалася у цивілізації і переїхала жити в джунглі

Впродовж року родина з Великої Британії житиме в джунглях Амазонки.

36-річний Грег, його дружина Гуен залишають Британію та переїжджають до Джорджтауна зі своїми трьома дітьми.

"За допомогою місцевих амазонських тренерів ми будемо вчитися виживанню у джунглях: як не померти з голоду і не потонути. Згодом, якщо ми впораємося з цим, ми вирушимо в експедицію до абсолютно безлюдного лісу, де ніхто не живе, щоб побачити, на що ми здатні. Весь цей час ми будемо жити в гамаках і намагатися, щоб наші маленькі діти не нудьгували і їх не з’їли тварини", — сказав голова родини.

Greg Dickens, facebook

Грег сказав, що життя в джунглях — це те, про що він мріяв від п’яти років.

Готуючись до подорожі, Ґен і Грег привчали доньку Лутру до горщика, позбулися столу в обідній кімнаті, щоб їсти, сидячи на підлозі, а також поступово привчають своїх дітей до спецій. Усе це спрямовано на зменшення культурного шоку, з яким діти зіткнуться у своєму новому житті в джунглях.

Додамо, що подружжя працює у дослідницькій фірмі, де впроваджують медичні та хірургічниі інновації.

Нагадаємо, що у Колумбії виявлено найбільшу у світі колекцію доісторичних наскельних зображень.

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