Родині повернули втрачений 65 років тому гаманець: що у ньому знайшли (фото)

Гаманець був “повний історії”, що дало гарну відправну точку для пошуків родичів його колишньої власниці.

Ще у 1950-х роках жінка загубила свій гаманець, а через 65 років його знайшли за обваленою стіною кінотеатру в американському місті Атланті. Усередині виявили фотографії, листівки та лотерейний білет, який давав можливість у 1959 році виграти новий Chevrolet.

Про цей надзвичайний випадок розповідає CNN .

Гаманець знайшов нинішній власник найстарішого в місті кінотеатру Кріс Ескобар після того, як він вирішив провести у ньому масштабну реконструкцію. Знахідку він виявив у прихованому раніше просторі за обваленою стіною, під купою мотлоху.

Тоді він вирішив повернути гаманець родині та почав її шукати. За словами Ескобара, гаманець був “повний історії”, що дало гарну відправну точку для пошуків.

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З документів він дізнався, що власником гаманця була Флой Калбрет. Ескобар зіткнувся з першою проблемою: тоді більшість жінок брали прізвище чоловіка, тому пошук в Інтернеті імені Калбрет не дав результатів.

Ескобар звернувся до своєї дружини Ніколь, щоб допомогти йому знайти членів сім'ї. Ніколь вдалося знайти некролог Роя Калбрета, чоловіка Флой. Звідти прийшла згадка про Кубок Калбрета, благодійний турнір з гольфу. Потім їм вдалося знайти 71-річну Тею Чемберлен, яка брала участь в організації турніру і яка виявилася дочкою Калбретів.

Місце знахідки гаманця і його вміст / Фото: The Plaza Theatre in Atlanta

Чемберлен розповіла, що її мати була красивою жінкою і мала дуже приємний характер. Також вона була активно залучена до громадської діяльності: викладала в недільній школі та організовувала благодійні акції для допомоги хворим на ДЦП.

У сумочці своєї матері Чемберлен знайшла деякі речі, пов'язані з нею самою: страхову картку та записку до лікаря. Коли її мати втратила гаманець, Теї було лише 6 років.

“Це було досить емоційно. Потік спогадів полився, і вона ніби повернулася до нас”, – сказала донька власниці гаманця.

Калбрети прийшли до кінотеатру за знайденим гаманцем цілою родиною. “З нами там були діти, онуки і правнуки власниці гаманця. Кілька поколінь прийшли, щоб відновити цю втрачену частину сімейної історії”, - розповів Ескобар.

Нагадаємо, у США на озері Форест підліток рибалив та витягнув з води гаманець, в якому було 2 тисячі доларів.

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