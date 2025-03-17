Родинні зв'язки в українській традиції: хто кому ким доводиться

В українській культурі родинні зв'язки завжди відігравали надзвичайно важливу роль, формуючи не лише систему спорідненості, але й визначаючи характер міжособистісних відносин. Родина є фундаментом суспільства, що об'єднує людей у тісні мережі взаємодопомоги та підтримки.

Родинні зв'язки в Україні надзвичайно різноманітні та складні. Вони включають як пряму, так і непряму спорідненість. Пряма родина – це найближче коло родичів, до якого входять батьки, діти, брати та сестри. Непряма родина охоплює ширше коло родичів, таких як дядьки, тітки, двоюрідні брати та сестри. Крім кровних зв'язків, важливу роль відіграють родичі, набуті через шлюб, – свати, зяті, невістки, вітчими та мачухи. Усі ці зв'язки формують складну та багатогранну родинну мережу.

Особливе значення в українській культурі має духовна спорідненість. Хрещені батьки, які беруть на себе відповідальність за духовне виховання дитини, займають почесне місце в родині. Також існують люди, які через життєві обставини стають близькими та замінюють батьківську підтримку. Родина – це не лише кровні узи, а й духовна єдність, яка об'єднує людей на все життя.

Фахівці розповідають, як хто називається залежно від рродинних зв'язків.

Прямі кровні родичі – це найближче коло сім'ї, яке включає батьків, дітей, дідів та онуків

Батьки – це ті, хто дав життя дитині, – батько та мати.

Батько – це чоловік, який є батьком своїх дітей, а мати – жінка, яка народила дитину.

Син – це дитина чоловічої статі, а дочка – жіночої.

Внуки – це діти сина або дочки, а діди та баби – це батьки батьків.

Прабаба та прадід – це батьки дідів та бабів, а прапрабаба та прапрадід – це батьки прабабів та прадідів

Непрямі кровні родичі – це брати та сестри, дядьки та тітки

Брат - будь-який хлопчик або чоловік, який має тих самих батьків, що й інша дитина в родині. Існує багато ласкавих форм звертання до брата: братик, братусь, братчик, братунь.

Сестра - будь-яка дівчинка або жінка, яка має тих самих батьків, що й інша дитина в родині. До сестри можна звертатися лагідно: сестриця, сестричка, сеструня.

Дядько - чоловік, який є братом батька або матері дитини. Його також можуть називати дядя або дядьо.

Тітка - жінка, яка є сестрою батька або матері дитини. Її також можуть називати тьотя або тета.

Стрий - дядько з боку батька, тобто брат батька.

Стрийна - дружина брата батька, тобто дружина стрия.

Вуйко -це дядько з боку матері, тобто брат матері.

Вуйна - це тітка, яка є дружиною брата батька або матері, тобто дружина вуйка.

Племінник - син брата або сестри дитини. Його також можуть називати небіж або небож.

Племінниця - дочка брата або сестри дитини. Її також можуть називати небога.

Братанець (братич) - це племінник з боку брата, тобто син брата.

Братаниця - племінниця з боку брата, тобто дочка брата.

Сестринець (сестрин) - це племінник з боку сестри, тобто син сестри.

Сестриця (сестриниця, сестринка) - племінниця з боку сестри, тобто дочка сестри.

Двоюрідні кровні родичі – це двоюрідні брати та сестри, які є дітьми дядьків та тіток

Двоюрідні родичі - це родичі, пов'язані з вами через діда чи бабусю, будучи дітьми їхніх синів або дочок. Іншими словами, це родичі, з якими у вас спільні прадід чи прабаба.

Двоюрідний брат (сестра) - син або дочка вашого дядька чи тітки, тобто дитина брата або сестри вашого батька чи матері.

Двоюрідний прадід - брат вашого прадіда, тобто брат діда вашого батька або матері.

Вуйчаник - син дядька по матері, тобто двоюрідний брат з боку матері.

Троюрідні родичі - ті, хто пов'язаний з вами через прадіда чи прабабусю, будучи онуками їхніх синів або дочок. Тобто, це родичі, з якими у вас спільні прапрадід чи прапрабаба.

Троюрідний брат (сестра) - син або дочка вашого двоюрідного дядька чи тітки.

Внучатий племінник (племінниця) - син або дочка вашого племінника чи племінниці, тобто онук вашого брата чи сестри.

Неповнорідні кровні родичі – це брати та сестри, які мають лише одного спільного батька або матір

Повнорідні брати та сестри мають обох спільних батьків, а неповнорідні – лише одного. Однокровні брати та сестри мають спільного батька, а одноутробні – спільну матір. Нерідні батьки та діти – це ті, хто не має кровних зв'язків.

Посвоячення – це родинні зв'язки, що виникають через шлюб

Наречені – це майбутні чоловік та дружина.

Дружина – це заміжня жінка, а чоловік – одружений чоловік.

Удова – це жінка, чий чоловік помер, а вдівець – чоловік, чия дружина померла.

Вітчим – це нерідний батько, а мачуха – нерідна мати.

Пасинок та пасербиця – це нерідні діти одного з батьків.

Зведені брати та сестри – це діти мачухи або вітчима.

Свати – це батьки молодят та їхні родичі. Свекор та свекруха – це батьки чоловіка, а тесть та теща – батьки дружини.

Зять – це чоловік дочки або сестри, а невістка – дружина сина.

Дівер – це брат чоловіка, шурин – брат дружини, своячка – сестра дружини, зовиця – сестра чоловіка, братова – дружина брата, дядина – дружина дядька, а свояки – чоловіки, одружені на сестрах.

Духовна спорідненість – це зв'язки, що виникають через хрещення

Хресні батьки – це люди, які беруть на себе відповідальність за духовне виховання дитини.

Хрещеники – це діти, охрещені хресними батьками.

Куми – це хресні батьки між собою. Хресні брати та сестри – це діти хресних батьків.

Названі батьки та діти – це ті, хто всиновив або вдочерили дитину.

Посаджені батьки – це люди, які виступають замість рідних батьків на весіллі.

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