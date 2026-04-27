Родичка під час весілля облила наречену чорною фарбою: вона шокувала причиною свого вчинку (фото)

У Великій Британії жінка під час весілля облила фарбою наречену, яка є сестрою її чоловіка. Вона ледь уникнула ув’язнення та розповіла, чому так вчинила.

49-річній Антонії Іствуд призначили 10 місяців позбавлення волі з відстроченням виконання вироку на 12 місяців за напад з метою «помсти» на 35-річну Джемму Монк, який стався у травні 2024 року в реєстраційному бюро «Оуквуд Гаус» у місті Мейдстоун.

Внаслідок інциденту біла весільна сукня Джемми в день її весілля була забризкана чорною фарбою на очах у шокованих гостей, але наречена продовжила церемонію, як зазвичай, виголосивши свої обітниці.

Пані Іствуд, яка одружена з братом Джемми, Ешлі, стверджувала, що скоїла напад у помсту за інцидент, який стався на її власному весіллі роком раніше. Водночас вона зазначила, що їй дуже соромно.

Її чоловік Ешлі згадав інцидент, який нібито стався на їхньому весіллі 2023 року, коли, за його словами, Джемма «поставила ногу на прохід, коли Тоні проходила повз». Це стало початком ворожнечі, через яку Ешлі та Антонія не були запрошені на весілля Джемми.

Наречена ж зазначила, що вона важко переживала інцидент на своєму весіллі.

«Це перетворило найособливіший день мого життя на найгірший спогад, який я ніколи не забуду, як і моя родина», — сказала вона.