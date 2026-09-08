Родина благає про допомогу: над океаном зник літак із пенсіонерами та їхніми онуками

Над океаном зник літак з родиною

Реклама

На Багамах та в США розгорнули масштабну пошуково-рятувальну операцію після зникнення легкомоторного літака з чотирма пасажирами на борту — дідусем, бабусею та їхніми двома онуками. Пошуки ускладнюються несприятливими погодними умовами, а родичі зниклих звертаються по допомогу до всіх небайдужих.

Про це повідомляє Lad Bible.

Реклама

Легкомоторний літак зник безвісти разом із пасажирами

Як повідомляє ABC з посиланням на Берегову охорону США та офіційних осіб Багамських Островів, повітряне судно впало в понеділок удень під час перельоту з багамського острова Ґрейт-Гарбор-Кей до Маямі.

Реклама

«Приблизно о 14:00 Королівські сили оборони Багамських островів звернулися по допомогу до Берегової охорони після повідомлення про падіння літака з чотирма людьми на борту орієнтовно за 15 миль від острова Андрос, Багами», — повідомили у Береговій охороні.

Поліція Багамських островів повідомила, що координує зусилля для пошуку повітряного судна, яке, за попередніми даними, здійснило аварійну посадку на воду неподалік узбережжя Ред-Бейс на півночі острова Андрос.

У заяві правоохоронців вказується, що п’ятимісний літак вилетів з Ґрейт-Гарбор-Кей приблизно об 11:12 ранку.

«Згодом диспетчери авіаційного руху втратили зв’язок із повітряним судном орієнтовно за 13 миль на захід від острова Андрос», — додали посадовці.

Реклама

Правоохоронці підтвердили перебування чотирьох осіб у кабіні. Видання Miami Herald опублікувало заяву родини, відповідно до якої на борту перебували 80-річний пілот Маріо Ламар, його 79-річна дружина Лілі Ламар і їхні онуки — 28-річна Софія Соса та 22-річний Крістіан Соса.

Племінниця подружжя Сільвія Ларрію розповіла, що її дядько та тітка проводили вихідні з нагоди Дня праці на острові Ґрейт-Гарбор-Кей, де мають власний будинок для відпочинку. За її словами, рідні запідозрили щось погане, коли спільний груповий чат раптово затих. Тоді вони вирішили перевірити статус рейсу через спеціалізований вебсайт FlightAware.

Згідно зі звітом сервісу, літак потрапив у зону негоди, його швидкість постійно коливалася, а висота стрімко знижувалася. Згодом борт виконав петлю, після чого передача даних повністю припинилася.

Ларрію наголосила, що її дядько був досвідченим пілотом і завжди утримував свій літак у бездоганному стані.

Реклама

Загадкові зникнення: останні новини

Нагадаємо, у Польщі розслідують зникнення двох учениць старших класів, Анни К. та Марти Ш., які зникли в Радзиміні ще 6 серпня 2000 року після фестивалю. Тоді масштабні пошуки не дали результатів, тіла дівчат так і не знайшли, а кримінальне провадження закрили понад 20 років тому.

Проте нещодавно слідчі Департаменту поліції Варшави поновили справу, відтворили перебіг подій і зібрали нові докази. Правоохоронці висунули обвинувачення трьом чоловікам, двох із яких вважають останніми, хто бачив підлітків живими, а третій уже відбуває покарання за аналогічні злочини.

Наразі прокуратура звинуватила Томаша Т. та Кшиштофа Р. у груповому зґвалтуванні та вбивстві дівчат, тоді як причетність третього підозрюваного довести поки не вдалося. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

Новини партнерів

Новини партнерів