Родина лелек Одарки та Грицика стала багатодітною: в знаменитої пари вилупилося третє пташеня

Одарка і пташенята / © соцмережі

У родині відомих лелек Одарки та Грицика 19 травня сталося чергове поповнення. О 12:10:05 у гнізді вилупилося третє лелеченя. Відтепер пара лелек, за життям якої цілодобово стежать тисячі глядачів, офіційно стала багатодітною.

Про це повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська.

Як зазначається, перше пташеня з’явилося на світ у присутності Грицика. Натомість друге та третє лелечата вилуплювалися вже тоді, коли біля кладки перебувала Одарка.

Появу третього малюка від самого ранку чекали глядачі ютуб-каналу «Лелека Грицько». У момент вилуплення за трансляцією спостерігали понад 500 людей.

Цього разу обговорень щодо імені для нового мешканця гнізда майже не виникло. Багатьом сподобалася пропозиція Френка з Німеччини. Саме тому третє лелеченя назвали Мрією. Ім’я вдалося обрати завдяки донату на підтримку ЗСУ у розмірі 13 100 гривень.

«У кожного з нас є мрії. Вони різні, та всіх українців об’єднує одна найбажаніша МРІЯ. Хай вона неодмінно здійсниться», — зазначила Саражинська.

Нагадаємо, 18 травня у зіркової пари лелек Одарки та Грицика вилупилося друге пташеня. Малюк з’явився на світ о 18:38 та отримав ім’я Махаон. А первістка пари раніше назвали Лельовичем.

Сезон видався драматичним: через затримку пари з вирію їхнє гніздо встигли зайняти інші лелеки — Лель і Квітка. Одарка повернулася першою та вигнала суперницю, а згодом прилетів Грицик і прогнав Леля.

Саме тому науковці припускають, що перше яйце могло бути запліднене Лелем. За словами науковця парку «Пирятинський» Анатолій Подобайло, це не є рідкістю серед лелек. Під час кільцювання у пташенят планують взяти генетичний матеріал для ДНК-аналізу.

