Родина п’ять років жила поруч з 2000 отруйними павуками — і навіть не здогадувалася про це
чені шоковані: жодного укусу не зафіксовано, хоча павуки ховаються у меблях та щілинах, живуть місяцями без їжі і відкладають потомство протягом життя.
Жителі американського штату Канзас протягом п’яти років жили під одним дахом із понад двома тисячами павуків, не підозрюючи про це. Коли правду розкрили, навіть вчені були шоковані: виявилося, що сім’я співіснувала з 2055 коричневими павуками-самітниками, з яких майже п’ята частина — отруйні.
Про це розповідають у Mirror.
Попри те, що павуки цього виду здатні залишати некротичні укуси, жоден із мешканців дому не постраждав.
Павуки жили поруч роками — і ніхто не помічав
Сім’я час від часу бачила павуків у будинку, але не надавала цьому значення. Лише через кілька років, коли павуків стало занадто багато, вони викликали службу дезінсекції. Фахівці були шоковані масштабами “знахідки”: за пів року виловили понад дві тисячі особин, більшість — молоді павуки.
Близько 400 із них досягли розмірів, за яких можуть впорскувати отруту. Вчені підтвердили, що попри потенційну небезпеку, жодного укусу не зафіксовано.
Вчені: павуки не такі небезпечні, як здається
Дослідники припускають, що страх перед коричневими самітниками часто перебільшений. Їхні укуси, хоч і болючі, зазвичай не становлять серйозної загрози і часто помилково діагностуються лікарями як інші ураження шкіри.
Фахівці також з’ясували, що цей вид надзвичайно живучий: павуки можуть місяцями обходитися без їжі, ховаючись у меблях і щілинах, а самки спаровуються лише раз, відкладаючи яйця все життя.
Не поодинокий випадок
Подібну історію виявили і в Чилі — там інша родина роками жила поруч із сотнями павуків, також без укусів.
Вчені дійшли висновку, що жити поруч із “отруйними” павуками не завжди смертельно небезпечно, хоча така перспектива й виглядає, м’яко кажучи, моторошно.
Цікаво
Коричневий павук-самітник (Loxosceles reclusa) — один із небагатьох отруйних павуків у США. Його отрута може викликати локальний некроз, але лише у 10% випадків укусів розвиваються серйозні симптоми.
