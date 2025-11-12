Родина п’ять років жила поруч з 2000 отруйними павуками — і навіть не здогадувалася про це

Павуки / © Фото з відкритих джерел

Жителі американського штату Канзас протягом п’яти років жили під одним дахом із понад двома тисячами павуків, не підозрюючи про це. Коли правду розкрили, навіть вчені були шоковані: виявилося, що сім’я співіснувала з 2055 коричневими павуками-самітниками, з яких майже п’ята частина — отруйні.

Про це розповідають у Mirror.

Попри те, що павуки цього виду здатні залишати некротичні укуси, жоден із мешканців дому не постраждав.

Павуки жили поруч роками — і ніхто не помічав

Сім’я час від часу бачила павуків у будинку, але не надавала цьому значення. Лише через кілька років, коли павуків стало занадто багато, вони викликали службу дезінсекції. Фахівці були шоковані масштабами “знахідки”: за пів року виловили понад дві тисячі особин, більшість — молоді павуки.

Коричневий павук-самітник. / © Фото з відкритих джерел

Близько 400 із них досягли розмірів, за яких можуть впорскувати отруту. Вчені підтвердили, що попри потенційну небезпеку, жодного укусу не зафіксовано.

Вчені: павуки не такі небезпечні, як здається

Дослідники припускають, що страх перед коричневими самітниками часто перебільшений. Їхні укуси, хоч і болючі, зазвичай не становлять серйозної загрози і часто помилково діагностуються лікарями як інші ураження шкіри.

Коричневий павук-самітник. / © Фото з відкритих джерел

Фахівці також з’ясували, що цей вид надзвичайно живучий: павуки можуть місяцями обходитися без їжі, ховаючись у меблях і щілинах, а самки спаровуються лише раз, відкладаючи яйця все життя.

Не поодинокий випадок

Подібну історію виявили і в Чилі — там інша родина роками жила поруч із сотнями павуків, також без укусів.

Вчені дійшли висновку, що жити поруч із “отруйними” павуками не завжди смертельно небезпечно, хоча така перспектива й виглядає, м’яко кажучи, моторошно.

Цікаво

Коричневий павук-самітник (Loxosceles reclusa) — один із небагатьох отруйних павуків у США. Його отрута може викликати локальний некроз, але лише у 10% випадків укусів розвиваються серйозні симптоми.

