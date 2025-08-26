Жінка вирішила назвати дитину іменем демона: як воно звучить

Хлопчик / © pexels.com

У Великій Британії чоловік поділився історією, яка сколихнула його родину. Двоюрідна сестра британця, чекаючи на дитину, вирішила дати синові ім’я, яке має неоднозначне походження. Річ у тім, що це ім’я збігається з іменем одного з демонів, відомих у християнській демонології.

Цю історію чоловік опублікував на Reddit.

За словами чоловіка, у сім’ї через вибір імені для його племінника розгорілася дискусія: частина родичів підтримала варіант матері, інші — категорично виступили проти.

«Одна з моїх кузин назвала свою дитину Lylyt (читається як Ліліт). Тепер її молодша сестра вагітна й хоче назвати свого сина Аамон. Вона каже, що це на честь персонажа з мобільної гри, але ж Аамон — маркіз Пекла. І вона не жартує. А знаєте, хто ще демон? Ліліт», — написав автор публікації.

Чоловік пояснив, що спробував висловити свої побоювання та нагадав про думку інших членів родини. Однак майбутня мама відреагувала на це зі сміхом, заявивши, що автор «буквально єдиний, хто так каже». Вона навіть припустила, що сам родич може бути «демоном».

«Я просто регочу з думки, що у Ліліт буде кузен Аамон. Раніше ми з кузинами відвідували церкву, і там наш пастор часто називав Сатану різними іменами — серед яких був і Аамон. Здається, коли пастор перестав називати ці імена, то вона про все забула», — іронізує британець.

Реакція користувачів

Коментувальники під постом чоловіка здебільшого висловили скепсис і зазначали, що навіть без релігійного підтексту такі імена звучать невдало:

«Аамон — це трагедія. Але справжня трагедія — це Ліліт. Хотілося б, щоб деякі батьки усвідомлювали: вони дають імена людям, а не вигаданим персонажам»;

«Назвати дитину можна як завгодно, але невже незрозуміло, яке враження це справить на інших? Наприклад, ім’я Єзавель звучить цілком красиво, але й досі у суспільстві воно асоціюється зі злісною царицею Ізраїлю, яка жила три тисячі років тому»;

«Ліліт у сучасній культурі стала символом фемінізму. Але ось незвичне написання її імені як Lylyt має вигляд як просто якийсь ідіотизм».

Нагадаємо, раніше у США спалахнув скандал у родині через ім’я для новонародженої дівчинки. 20-річна мати назвала доньку Харлотта, поєднавши імена бабусі та дідуся. Родичі були шоковані, адже ім’я співзвучне з англійським словом «harlot», що означає «проститутка».