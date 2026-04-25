Родина створила ШІ-клон померлого сина, щоб не розповідати правду 80-річній матері

У Китаї розгорілася дискусія після того, як родина вирішила приховати смерть чоловіка від його літньої матері та замість цього використовувати його цифрового двійника, створеного за допомогою штучного інтелекту.

Про незвичайний випадок повідомило видання South China Morning Post.

За даними журналістів, сім’я замовила створення ШІ-клона чоловіка, який загинув в автокатастрофі, щоб його 80-річна мама могла й надалі «спілкуватися» з ним відеозв’язком.

Цифрову модель створили на основі фотографій, відео та аудіозаписів покійного. Розробникам вдалося максимально точно відтворити не лише зовнішність і голос, а й манеру поведінки чоловіка — зокрема характерні жести та звички під час розмови.

Літній жінці так і не повідомили про смерть сина. Вона вірить, що він просто працює в іншому місті. Родичі регулярно організовують для неї відеодзвінки з його ШІ-копією, щоб підтримувати цю ілюзію.

Під час таких розмов жінка турбується про «сина», радить йому добре харчуватися та тепло вдягатися, а він у відповідь обіцяє навідатися, коли матиме більше часу.

Відомо, що загиблий був єдиною дитиною в родині. Крім того, його матір має проблеми із серцем, тому близькі вирішили не травмувати її звісткою про втрату.

Ця історія спричинила активні обговорення у соцмережах і фактично розділила користувачів на два табори. Одні підтримують рішення родини, вважаючи його проявом турботи: «Іноді правда може зламати людину — вони просто хотіли її захистити».

Інші ж різко критикують такий підхід: «Вона має право знати правду, навіть якщо це боляче».

Дискусія вийшла далеко за межі одного випадку і порушила ширше питання: чи етично використовувати штучний інтелект для підтримки ілюзії та приховування смерті близьких.

