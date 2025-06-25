Родина з дітьми 5 років мешкала в домі, де ховались сотні отруйних павуків

Бурий павук-відлюдник / © Суспільне надбання

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У США сім’я з двома дітьми прожила в будинку, де мешкало понад 2 тисячі коричневих павуків-відлюдників. Близько 500 з них були отруйними.

Про випадок повідомило видання IFLScience.

Родина оселилася в будинку 19 століття після виїзду попереднього власника у 1996 році. Упродовж 5,5 років мешканці не помічали серйозної присутності павуків. Лише 2001 року зараження стало очевидним. У будинку проживали четверо: двоє дорослих і двоє дітей віком 13 і 8 років.

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Після звернення до фахівців команда дослідників провела збір зразків із червня до вересня 2001 року. Загалом зібрали 2055 павуків виду Loxosceles reclusa. Частину виловили вручну, решту — за допомогою липких пасток. Павуків розсортували за розміром: 323 великі, 255 середні та 601 маленький.

За підрахунками дослідників, близько 488 з виявлених павуків належать до отруйних — це приблизно 20% від загального числа. Попри це, жоден член родини не постраждав.

Коричневі павуки-відлюдники — нічні мисливці, які ховаються в затишних місцях: порожнинах стін, меблях, за картинами. Вони можуть тривалий час жити без їжі, а самки здатні виробляти потомство після одного спарювання за життя. Це ускладнює боротьбу з ними.

Укус таких павуків може спричинити локальні реакції — почервоніння, набряк. Випадки некрозу трапляються рідко й частіше пов’язані з інфікуванням рани, а не дією отрути.

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Науковці зазначають, що це не перший зафіксований випадок подібного зараження житла. Раніше в Чилі була описана ситуація, де родина також проживала в оселі, заселеній павуками-відлюдниками. У тому випадку також не було зафіксовано укусів.

Нагадаємо, отруйні павуки атакують південь України. Серед них і бурий павук-відлюдник.