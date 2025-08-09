Родинна трапеза обернулася трагедією: з’явилися ще більш моторошні факти про “грибну вбивцю”

Бліда поганка / © Pexels

В Австралії у справі Ерін Паттерсон, яку присяжні визнали винною у вбивстві трьох людей через страву з блідими поганками, з’явились нові, моторошні подробиці. 8 серпня суд дозволив оприлюднити матеріали, які свідчать, що ще в 2021–2022 роках жінка ймовірно намагалася отруїти свого колишнього чоловіка, Саймона Паттерсона.

Про це повідомило видання CNN.

Згідно з документами, Саймон підозрював, що Ерін підсипала у його їжу невідому речовину. Він навіть вів запис випадків, коли його стан погіршувався після обідів — зокрема, після пенне болоньєзе, курячого карі та сендвіч-ролів. У результаті двох кемпінгів і прогулянки він пережив кілька серйозних отруєнь, одне з яких призвело до тимчасового паралічу та операції з видалення частини кишківника. Медики так і не змогли знайти точну причину його хвороб.

Саймон неодноразово озвучував свої підозри лікарю, родині, а також своєму батькові Дону Паттерсону, який згодом загинув після «грибного» обіду в 2023 році. Тоді Ерін подала гостям яловичину по-веллінгтонськи з блідими поганками, і від отруєння померли троє людей: її колишній свекор Дон, свекруха Ґейл та її сестра Гезер Вілкінсон. Чоловік Гезер, Іан Вілкінсон, вижив, але потрапив до лікарні у важкому стані.

У 2023 році Ерін Паттерсон висунули три обвинувачення у вбивстві та п’ять — у замаху на вбивство, чотири з яких стосувалися Саймона. Проте суддя Крістофер Біл розділив справу на два процеси, і прокуратура відмовилась від обвинувачень щодо замаху на колишнього чоловіка перед першим судом.

Тому присяжні не чули про ймовірні спроби отруєння у 2021–2022 роках. Після визнання Паттерсон винною, суд засекретив матеріали попередніх слухань, щоб не вплинути на її можливу апеляцію.

Однак 8 серпня суддя скасував заборону на публікацію документів, заявивши, що «відкритість правосуддя — основа судової системи». Він відхилив аргументи захисту, що це може нашкодити апеляції, оскільки справа вже викликала широкий резонанс.

Ерін Паттерсон продовжує наполягати на своїй невинуватості та називає загибель родичів «жахливим нещасним випадком». Вона має 28 днів після вироку, щоб подати апеляцію, але поки не повідомила, чи буде це робити. Дату оголошення вироку ще не призначено.

Наступне слухання відбудеться 25 серпня — планується дводенне засідання, на якому виступлять свідки, що постраждали.

