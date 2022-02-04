Роги, татуювання і роздвоєний язик: "чоловік-демон" змінив зовнішність, щоб вразити TikTok

Попри свій "диявольський" вигляд батько двох дітей запевняє, що вірить у бога.

28-річний Педро Кенсо з Бразилії витратив тисячі доларів на екстремальні модифікації тіла, завдяки чому серед місцевих жителів отримав прізвисько "демон".

Про це інформує The Sun.

Батько двох дітей розпочав дивну трансформацію свого тіла 2017 року, відрізавши один із сосків. Потім йому імплантували силікон у голову. Так у Педро з’явилися роги в черепі, як у справжнього диявола.

thesun.co.uk

Крім того, бразилієць зробив татуювання очей, роздвоєний язик і відрізав верхню частини вух.

"Коли я виходжу на вулицю, люди засуджують і критикують мене. Деякі називають мене демоном, а інші бояться. Але я дуже спокійна людина, я вірю в Бога", — розповів чоловік.

Тепер він хоче вкрити повністю все своє тіло татуюванням. Педро ділиться відео зі своїми 272 тисячами фоловерів у TikTok – але не всім подобається його зовнішній вигляд.

Один із користувачів соцмережі написав: "Що змушує людину таке робити з тілом". Інший відповів: "Він думає, що це красиво?".

Раніше повідомлялося про іншого жителя Бразилії, якого назвали "чоловіком-сатаною". Він відрізав палець, частину носа та вставив ікла.

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