- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 462
- Час на прочитання
- 2 хв
Роги чи німб: у Мережі обговорюють дивний знімок Трампа
Фото було зроблене під час засідання уряду, коли Дональд Трамп сидів перед запаленою лампою у вигляді золотого орла.
Фотографія президента США Дональда Трампа, на якій він зображений так, ніби з його голови стирчать «диявольські роги», стала предметом активного обговорення в соцмережах.
Про це пише видання Irish Star US.
Фото було зроблене під час засідання уряду, коли Дональд Трамп сидів перед запаленою лампою у вигляді золотого орла, що створило ілюзію рогів на голові.
Такий дивний ракурс для знімка обрав фоторепортер та колишній фотограф ВМС США Джим Вотсон.
Зображення почало поширюватися в Інтернеті після того, як політтехнолог Кіт Едвардс поділився ним на платформі X, підписавши: «Щойно з’явилося нове фото Трампа з диявольськими рогами».
«Боже мій! Це знак. Він і є диявол», — відреагували у коментарях.
Однак не всі погодилися з такою інтерпретацією.
«Трамп надто дурний, щоб бути дияволом чи демоном. Навіть у пекло його не приймають», — написав у коментарі якийсь скептик.
Фанати MAGA натомість впевнені, що на фото — зовсім не роги, а навпаки — частинка янгольського німба.
«Це німб, ви просто не можете побачити його частину, бо небесне світло закриває його. Трамп — ангел. Він тут, щоб боротися з демонами», — написав якийсь прихильник американського президента.
Ще один користувач соцмереж написав щось середнє: «Біблійно. Просто не так, як очікувала MAGA».
Сам Трамп поки що не коментував цей знімок.
Нагадаємо, раніше журналісти і користувачі соцмереж звертали увагу на фото правої руки президента США, на якій було помітно дивну пляму. Це спричинило появу численних теорій про стан здоров’я Трампа.