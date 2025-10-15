ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
462
2 хв

Роги чи німб: у Мережі обговорюють дивний знімок Трампа

Фото було зроблене під час засідання уряду, коли Дональд Трамп сидів перед запаленою лампою у вигляді золотого орла.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Кіт Едвардс у мережі Х

Фотографія президента США Дональда Трампа, на якій він зображений так, ніби з його голови стирчать «диявольські роги», стала предметом активного обговорення в соцмережах.

Про це пише видання Irish Star US.

Фото було зроблене під час засідання уряду, коли Дональд Трамп сидів перед запаленою лампою у вигляді золотого орла, що створило ілюзію рогів на голові.

Такий дивний ракурс для знімка обрав фоторепортер та колишній фотограф ВМС США Джим Вотсон.

Зображення почало поширюватися в Інтернеті після того, як політтехнолог Кіт Едвардс поділився ним на платформі X, підписавши: «Щойно з’явилося нове фото Трампа з диявольськими рогами».

«Боже мій! Це знак. Він і є диявол», — відреагували у коментарях.

Однак не всі погодилися з такою інтерпретацією.

«Трамп надто дурний, щоб бути дияволом чи демоном. Навіть у пекло його не приймають», — написав у коментарі якийсь скептик.

Фанати MAGA натомість впевнені, що на фото — зовсім не роги, а навпаки — частинка янгольського німба.

«Це німб, ви просто не можете побачити його частину, бо небесне світло закриває його. Трамп — ангел. Він тут, щоб боротися з демонами», — написав якийсь прихильник американського президента.

Ще один користувач соцмереж написав щось середнє: «Біблійно. Просто не так, як очікувала MAGA».

Сам Трамп поки що не коментував цей знімок.

Нагадаємо, раніше журналісти і користувачі соцмереж звертали увагу на фото правої руки президента США, на якій було помітно дивну пляму. Це спричинило появу численних теорій про стан здоров’я Трампа.

