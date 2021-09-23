Роками жила у сексуальному рабстві і "підсіла" на наркотики: британка відверто розповіла про жахи дитинства

Роками жила у сексуальному рабстві і "підсіла" на наркотики: британка відверто розповіла про жахи дитинства

Дівчина зізналася, що була занадто наляканою, щоб розповісти про насилля родині.

У Великій Британії дівчина, справжнє ім'я якої не називається, розповіла, як у підлітковому віці пережила домагання 70-річного сусіда, сексуальне рабство і пристрастилася до наркотиків.

Про це пише Daily Mail.

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Дженні (ім'я змінено) наймолодша серед трьох дівчат у родині. Її батько пішов, коли вона була маленькою, а мати багато працювала, щоб звести кінці з кінцями.

Уперше вона познайомилася з Кітом, коли вчилася в початковій школі. Незабаром 70-річний сусід почав запрошувати 13-річну дівчинку до себе додому, водив до школи і купував їй подарунки.

"Я познайомилася з Кітом, коли навчалася в початковій школі. У нього була собака, тож дорогою до школи я погладила собаку. Він завжди був поруч. Це було: "Доброго ранку" і просто доброзичлива усмішка. Було просто приємно, що хтось так зацікавився", - пригадує дівчина.

Та врешті-решт дорослий сусід зажадав інтиму з дівчинкою за його подарунки. За кілька місяців Кіт почав вимагати від Дженні більше, але дитина була надто наляканою, щоб сказати своїй родині. Крім того, вона зізнається, що їй було соромно.

"Він почав говорити: "Я зробив це для тебе, що ти збираєшся для мене зробити? Я сказала, що не хочу", - згадує Дженні.

На цьому зловмисник не зупинився і навіть познайомив Дженні з іншими чоловіками. Зокрема, він запрошував їх до свого будинку, пояснюючи Дженні, що йому потрібно, щоб дівчинка надала "послугу", тому що він в боргу перед ними.

Крім того, як розповіла Дженні, чоловіки "підсадили" її на наркотики і алкоголь, а потім почали приводити ще більші компанії. Зрештою вона втекла в 17-річному віці до жіночого притулку.

Це була перша з багатьох спроб отримати допомогу та втекти. Утім, на той момент дівчина вже мала залежність від наркотику і постійно поверталася.

"Ви можете спробувати втекти, але торгівля людьми майже вкраде вашу особистість. Ти стаєш тим, ким вони тебе зробили. Це все, що ви вважаєте гідним, тому ви повертаєтеся, бо це єдине, що дає мету", - зазначила вона.

Однак одного разу поліція зв’язалася з Службою підтримки жертв, яка рекомендувала їй зателефонувати до Армії порятунку. Протягом двох годин після дзвінка до організації її забрали та відвезли до безпечного будинку, де спеціалісти служби підтримки допомогли дівчині отримати необхідну підтримку.

"Якби не той телефонний дзвінок і якби не Армія порятунку, я б уже була мертва. Вони не ставили запитань, не судили, не чинили на тиску. Ви просто почувалися вільно і в безпеці", - зауважила дівчина.

В цій організації Дженні познайомилася зі ще однією дівчиною, яка також пережила рабство, і тепер нині вони разом готуються стрибнути з парашутом і віддати зібрані кошти для Армії порятунку на підтримку роботи організації з тими, хто вижив у сучасному рабстві.

Здійснити заплановане дівчата хочуть в неділю, 17 жовтня, за день до дня боротьби з рабством, який має на меті підвищити обізнаність про тяжке становище тих, хто пережив рабство.

"Ми дуже вдячні Дженні та Ден за їхню мужність у стрибках з парашутом, щоб зібрати життєво важливі кошти для нашої роботи з людьми, які пережили сучасне рабство", - сказала Кеті Беттерідж, директорка із боротьби з торгівлею людьми та сучасним рабством Армії порятунку.

Нагадаємо, у Британії 17-річну дівчину зґвалтував, а потім вбив 51-річний вітчим, якого та називала батьком. Педофіла і вбивцю покривала його дружина, рідна матір дівчинки. Разом вони вигадали історію зникнення підлітка.

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