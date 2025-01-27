Від Нефертіті до Вашингтона: який би вигляд мали легенди минулого в наші дні

На кожен портрет художниця витрачає понад 5 годин, ретельно працюючи над деталями, щоб зробити образи максимально живими й реалістичними.

Графічна дизайнерка Бекка Саладін вирішила поєднати професію зі своїм хобі, щоб створити унікальні портрети знаменитих особистостей минулого в сучасному вигляді. Її роботи показують, який вигляд могли б мати Роксолана, Клеопатра, Нефертіті та інші, якби жили сьогодні.

На кожен портрет Бекка витрачає понад 5 годин, ретельно працюючи над деталями, щоб зробити образи максимально живими й реалістичними. "Поєднувати історичний контекст із сучасними елементами – це завжди виклик. Але саме так портрети стають унікальними", – зазначає дизайнерка.

Нефертіті – головна дружина фараона Ехнатона, яка жила в часи релігійної реформи в Єгипті. В її правління Єгипет поклонявся лише одному богу – Атону.

Нефертіті / Фото: із соцмереж

Єлизавета I – королева Англії та Ірландії, яка стала символом культурного й наукового розквіту. Її правління пов’язане з перемогою Англії над “Непереможною Армадою" та зміцненням англіканської церкви.

Єлизавета I

Кір II Великий – засновник персидської імперії Ахеменідів. Його правління відзначалося повагою до культур і релігій народів, що проживали на завойованих територіях.

Кір II Великий

Людвіг ван Бетховен – геній музики, чиї твори залишаються популярними навіть сьогодні. Незважаючи на повну втрату слуху, він створив понад 240 музичних шедеврів.

Людвіг ван Бетховен

Арістотель – давньогрецький філософ, праці якого охоплювали всі наукові знання його часу. Він був наставником Олександра Македонського та підбив підсумки розвитку філософії стародавньої Греції.

Арістотель

Джордж Вашингтон – перший президент США, учасник війни за незалежність і засновник інституту американського президентства. Він єдиний президент, який отримав 100% голосів виборців.

Джордж Вашингтон

Клеопатра – остання цариця династії Птолемеїв, яка правила Єгиптом протягом 22 років. Хоча краса цариці зображується у фільмах як ідеальна, історик Плутарх писав, що її головна сила була в її мові, манерах і чарівливому голосі.

Клеопатра

Марія Антуанетта – королева Франції, відома як королева рококо. Вона стала символом епохи, а під час Французької революції її стратили за обвинувачення у змовах.

Марія Антуанетта

Генріх VIII – другий король Англії з династії Тюдорів. Його шість шлюбів, заснування англіканської церкви та конфлікт із папством зробили його однією з найвідоміших постатей епохи.

Генріх VIII

Хюррем Султан (Роксолана) – дружина султана Сулеймана І Пишного, яка стала однією з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії. Її українське коріння і шлях до престолу оповиті легендами.

Хюррем Султан