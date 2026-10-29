Роксолана з Рогатина: що приховує пам’ятник легендарній українці

Несподівана історія пам’ятника Роксолані

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У самому серці прикарпатського міста Рогатин 24 жовтня 1999 року урочисто відкрили монументальну бронзову скульптуру, присвячену Роксолані — жінці, яка зуміла стати однією з наймогутніших постатей Османської імперії.

Постать Гюррем Султан, як і її рідне місто, досі оточені численними міфами. Журналісти з’ясували головні секрети та маловідомі подробиці, пов’язані з рідним містом легендарної українки. Про це розповів «Фокус».

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Монумент Роксолані в Рогатині: які цікавинки він приховує

Місцевий пам’ятник зустрічає гостей карбуванням: «Роксолана. Настя Лісовська». Утім, жоден архівний документ XVI століття не підтверджує існування дівчини з таким іменем чи прізвищем.

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Образ «Насті Лісовської» виник значно пізніше — лише у ХІХ столітті, коли його вигадали українські та польські письменники-романтики.

Водночас польський поет Самуель Твардовський, який відвідав Стамбул у 1620-х роках, занотував зі слів місцевих жителів, що майбутня правителька була «дочкою попа з Рогатина». Самі ж османи знали її виключно під іменем Гюррем — з турецької «дарувальниця радості» або «весела».

У сучасному Рогатині не залишилося жодної автентичної речі, яка б належала правительці. Ба більше, усі її відомі зображення — це витвір уяви європейських художників: ісламські традиції та суворий палацовий етикет не дозволяли стороннім чоловікам бачити обличчя дружини султана.

Задум єдиної в Україні скульптури Роксолани втілював майстер Роман Романович. Аби створити образ юної дівчини з гілкою шипшини в руках, яка ступає босоніж, він запросив попозувати львівську студентку-медикиню.

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Ідея встановити пам’ятник 1999 року обурила частину істориків та краєзнавців. Головним докором було те, що Роксолана змінила віру й прийняла іслам. Нагадували й про те, що саме за її володарювання в Стамбулі стратили засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького «Байду».

До того ж немає жодних свідчень, що жінка якось використовувала свій вплив для порятунку земляків чи допомоги батьківщині.

Попри це, рогатинська громада проявила спільну волю: люди самотужки зібрали необхідні кошти, щоб увіковічити постать своєї відомої землячки.

Головною архітектурною перлиною та візитівкою Рогатина вважається дерев’яна Церква Святого Духа, внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За переказами, саме тут проповідував батько Роксолани. Влітку 1516 року під час чергової навали кримські татари захопили дівчину в полон просто біля храму, після чого вона потрапила до стамбульського гарему.

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Утім, існує й альтернативна версія. Мешканці села Сутківці на Хмельниччині переконують, що Настю викрали з їхнього місцевого храму-фортеці, де на той момент також владарював її батько.

Музеї та пам’ятки: останні новини

Нагадаємо, у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області село Кривуша офіційно залишилося без жодного мешканця, але продовжує існувати як унікальний природний осередок. Процес депопуляції тривав десятиліттями: 25 років тому тут мешкали двоє людей, а близько восьми років тому село остаточно спорожніло.

Попри відсутність жителів, населений пункт залишається важливим екологічним резерватом. На території Семенівської громади, де розташоване село, зареєстровано чотири об’єкти природно-заповідного фонду: ботанічний заказник «Кривуша», гідрологічні заказники «Гало» та «Рутське», а також заповідне урочище «Базарна роща». Ці території охороняють унікальні лісові та болотяні масиви Чернігівського Полісся.

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