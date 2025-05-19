Роки за телефоном закінчилися операцією на хребті: історія японського геймера

Хребці надмірно витяглися через неприродне становище. / © Daily Mail

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Японські медики повідомили про випадок 25-річного чоловіка, у якого розвинувся тяжкий синдром опущеної голови після багаторічного надмірного використання смартфона в положенні з постійно нахиленою шиєю.

Про це пише Daily Mail.

Пацієнт звернувся по допомогу після шести місяців болю в шиї та нездатності піднімати голову. Також він скаржився на труднощі з ковтанням і значне зниження маси тіла.

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Медики з’ясували, що деформації шийних хребців спричинили утворення рубцевої тканини, що ще більше погіршило стан. Візуально у чоловіка сформувалася характерна опуклість у ділянці шиї.

Спочатку лікарі намагалися стабілізувати положення голови за допомогою шийних комірів, але через оніміння пацієнт не зміг продовжувати це лікування. Після цього було прийнято рішення про хірургічне втручання.

Лікування включало:

видалення пошкоджених фрагментів хребців та частини рубцевої тканини;

імплантацію металевих гвинтів та стрижнів для стабілізації шийного відділу.

медики вставили ряд гвинтів та металевих стрижнів у кістки його шиї, щоб виправити поставу. / © Daily Mail

Через пів року після операції пацієнт зміг утримувати голову у природному положенні, симптоми не поверталися навіть через рік після втручання.

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У своїй публікації в журналі JOS Case Reports (2023), лікарі підкреслили, що цей випадок став наслідком поєднання довготривалого перебування в одному незручному положенні та ймовірного фоново-анатомічного порушення розвитку.

Синдром опущеної голови, або синдром в’ялої голови, зазвичай пов’язаний із серйозними нервово-м’язовими захворюваннями. Проте, як показує цей випадок, він також може розвиватися внаслідок тривалого механічного навантаження на м’язи та хребет у результаті малорухомого способу життя.

Медики закликають підвищувати обізнаність про ризики тривалого користування мобільними пристроями, особливо серед молоді.