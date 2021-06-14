Рольові ігри, переодягання, інтим на природі: британці розповіли про улюблені сексуальні "збочення"

Виявилося, що чоловіки і жінки переважно не розказують одне одному про свої сексуальні фантазії.

Британці в опитуванні розповіли про свої сексуальні вподобання. Цікаво, що існує певна різниця між тим, якому сексу і де, надають перевагу чоловіки і жінки.

Про це пише Metro.

Також читайте У США 40-річну вчительку малювання заарештували за секс з учнем

Загалом в опитуванні взяло участь 2000 осіб. Так, жінки розповіли, що їм насамперед подобається секс на свіжому повітрі: на пляжі, в лісі, під зірками. На їхню думку, так можна додати у відносини трохи пікантності. Чоловіки насамперед відзначили домашнє порно.

Згідно з цим опитуванням, у жінок найпопулярнішими сексуальними втіхами є: секс на відкритому повітрі; секс із зав'язаними очима; ласки з пірсингом; рольові ігри переодягання/сексуальні костюми; знімання одне одного під час сексу (домашнє порно); домінування/підпорядкування; гра з їжею; пороття і хлист; зв'язування.

До найполярніших чоловічих сексуальних розваг, згідно з результатами опитування, належать: домашнє порно; рольові ігри, особливо з уніформою; бондаж, пороття і хлист; секс на свіжому повітрі; секс утрьох; гума/латекс і шкіра; домінування/підпорядкування; ласки з пірсингом; гра з їжею; секс із зав'язаними очима.

Також читайте У США зразкова вчителька займалася сексом із учнями у школі, після чого скоїла суїцид

Також під час опитування понад половина британців зізналася, що мають своєрідні сексуальні фантазії. Утім, виявилося, що вони про них мовчать і не розповідають своєму партнеру. У секреті свої сексуальні фантазії тримають 32% чоловіків, і 31% жінок.

Експертка зі стосунків Джессіка Леоні пояснила, що багато людей можуть закрутити інтрижку, оскільки їхній постійний партнер не потуратиме дивацтвам у сексі. За її словами, поступово у парах, які вже тривалий час разом, нерідко виникають різні сексуальні потреби, які їхній постійний партнер не зможе задовольнити. Леоні запевняє, що щира розмова з партнером може позбавити від романів на стороні.

Як повідомлялося раніше, останнім часом у Мережі простежується нова тенденція – у чатах для секс-знайомств користувачі почали вказувати, що вже вакциновані від коронавірусу. На думку сексологів, вакцинація та скасування обмежень допоможе людям відновити своє соціальне життя, і вони шукатимуть справжнє кохання, радше значущих стосунків, аніж просто сексу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання