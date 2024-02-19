Романтичний фокус: поліцейський у костюмі ведмедика і з цукерками затримав наркоторговку – відео

Перуанський поліцейський виманив підозрювану в торгівлі наркотиками романтичним фокусом. Правоохоронець переодягнувся у костюм ведмедика та поманив її на вулицю коробкою шоколадних цукерок.

Про це пише nypost.com.

"Чи можете уявити собі, як плюшевий ведмедик Тедді спіймав торговку наркотиками? У день кохання та дружби?" - пожартував представник перуанської національної поліції Хосе Оноріо.

Це сталося у Лімі, столиці країни. На відео видно, як офіцер стоїть на одному коліні, тримаючи в руках табличку з написом іспанською "Ти моя причина усміхатися", цукерки та повітряну кульку у формі серця.

Підозрювана виходить на ґанок, перш ніж відео переривається на наступний кадр. На цей раз офіцер без маски, але все ще одягнений у костюм ведмедя, одягає на неї кайданки. Інші офіцери міського елітного "Зеленого загону" у цивільному прибігли, аби допомогти з арештом.

Поліція виявила декілька схованок із героїном чи аналогічним опіоїдом.

На відео видно, як щонайменше двох підозрюваних жінок заарештували і посадили до поліцейської машини без розпізнавальних знаків. Подробиці про конкретні звинувачення не були доступні одразу.

Лімський Escuadron Verde або "Зелений загін" - це підрозділ у цивільному, який займається боротьбою з вуличною злочинністю, зокрема грабежами та торгівлею наркотиками.

У грудні один із офіцерів підрозділу під прикриттям перед черговим рейдом із боротьби з наркотиками замаскувався під Санта-Клауса. Він вибив кувалдою вхідні двері важкодоступного наркопритону, тоді як інші офіцери штурмували другий поверх через вікно.

Нагадаємо, жінка інсценувала 17 вагітностей та отримала 110 000 євро. Брехню підтвердив її коханий.

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