Ромашка з Дружківки: як "зелений" собака знайшов нових господарів в Ірландії

Ромашка з Дружківки

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«Зелений» собака з Дружківки, який став відомим в Україні, знайшов собі нову родину. Песика забрали за кордон — до Ірландії.

Про це розповіли волонтери організації 12 Вартових.

«Зеленого» собаку з Дружківки забрали до Ірландії

Собака Ромашка, чия шерсть була яскраво зеленою, знайшла нову родину з Ірландії. Волонтери передали собаку новим іноземним господарям, які заради хвостика приїхали аж до Львова.

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«Це не просто родина, це родина з рекомендаціями від тих закордонних кураторів, яким ми повністю довіряємо», — написали волонтери.

Волонтери подякували всім українцям, які переживали за долю собаки.

«Ми безмежно дякуємо всім, хто переживав за неї. Вдячні навіть тим, хто влаштовував нам безглуздий терор та хайпував на заголовках. Ми нічого не зібрали на Ромашку окремо, не давали коментарів пресі. Ми просто зробили свою роботу — влаштували їй кращу долю з усіх можливих», — додали волонтери.

Нагадаємо, нещодавно Мережу облетіли кадри яскраво зеленої собаки. Його евакуювали з Донецької області. У Мережі припустили, що собака вивалявся на складі харчових барвників, коли шукав там поїсти, і забруднив шерсть.

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Після порятунку Ромашки з Донеччини, її відразу передали волонтерам. На етапі прилаштування Ромашки до українських господарів виникли труднощі, а волонтерів почали звинувачувати у «хайпі» на тварині. Саме тому зоозахисники вирішили, що шукатимуть Ромашці господарів за кордоном.

Кішку залишили на морозі з прощальним посланням

Нагадаємо, у Західній Вірджинії на 12-градусному морозі знайшли прив’язану до стовпа 10-річну кішку Мейбеллін із запискою від господаря, який попросив вибачення та написав, що більше не може про неї піклуватися.

Тварину помітила співробітниця служби захисту тварин. Зараз кішка перебуває у теплому вольєрі на двотижневому карантині, де отримує медичну допомогу та оцінку стану здоров’я перед пошуком нової родини.

Цей інцидент викликав бурхливе обговорення та обурення в соцмережах. Волонтери закликали людей бути відповідальнішими та наголосили, що у разі неможливості утримувати улюбленців, їх слід цивілізовано передавати до притулків або спеціальних служб, а не наражати на небезпеку.

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