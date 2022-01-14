Росія більше хвилює, ніж секс: що найчастіше шукали в українській Вікіпедії у 2021 році

Минулого року зріс інтерес до тематики війни: популярними були статті про ЗСУ та війну на Сході.
Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2021 році.
Найпопулярнішою статтею 2021 року стала стаття про Україну. Вона вперше отримала понад мільйон переглядів за рік.
На другому місці, як і в 2020 році, сторінка про Тараса Шевченка з показником у 772 тисячі відвідувань.
Третє місце посів матеріал про Київ. У рейтингу за 2020 рік стаття посіла четверте місце, а цьогоріч піднялася на одну сходинку вище.
"Традиційно ми спостерігаємо, що рейтинг найпопулярніших статей залежить від того, що цікавить та хвилює українців. Наприклад, зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на Сході, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО", — заявив Микола Козленко, адміністратор українського розділу Вікіпедії.
50 найпопулярніших статей у 2021 році:
- Україна (1 003 326 переглядів)
- Шевченко Тарас Григорович (772 515)
- Київ (623 777)
- Леся Українка (571 087)
- Англійська мова (431 688)
- Українська мова (385 842)
- Франко Іван Якович (372 660)
- Сполучені Штати Америки (364 183)
- Друга світова війна (364 084)
- Київська Русь (338 542)
- Перша світова війна (297 766)
- Єлизавета II (293 809)
- Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292 536)
- Велика Британія (290 323)
- Львів (279 046)
- Десять заповідей (273 141)
- Богдан Хмельницький (267 095)
- Збройні сили України (263 368)
- Бандера Степан Андрійович (262 961)
- Європейський Союз (261 411)
- YouTube (253 811)
- Союз Радянських Соціалістичних Республік (250 662)
- Німеччина (250 224)
- Населення України (241 887)
- Українська абетка (241 574)
- Росія (241 154)
- Секс (236 635)
- Голодомор в Україні (1932—1933) (235 297)
- Чорнобильська катастрофа (234 029)
- Вірус (233 283)
- Білки (232 332)
- Костенко Ліна Василівна (229 400)
- Список українських чоловічих імен (229 353)
- Війна на сході України (229 252)
- Список українських жіночих імен (223 207)
- Ілон Маск (222 675)
- Роксолана (222 119)
- Список президентів України (220 997)
- НАТО (220 416)
- Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
- Польща (216 768)
- Відродження (216 168)
- Галицько-Волинське князівство (214 677)
- Франція (214 616)
- Список країн Європейського Союзу (211 413)
- Австралія (209 652)
- Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
- Ярослав Мудрий (203 315)
- Українська Народна Республіка (202 787)
- Права людини (200 588)
Серед українських історичних постатей найпопулярнішим в українській Вікіпедії став Тарас Шевченко. Також читачі української Вікіпедії активно читали про Лесю Українку, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Степана Бандеру, Михайла Грушевського та Івана Мазепу.
Читайте також: