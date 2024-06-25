"Росія хоче застосувати проти України новий вид зброї": попередження переможниці "Битви екстрасенсів"

Переможниця "Битви екстрасенсів" зауважила, що росіяни це можуть зробити "через торгівлю".

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова попередила українців про нову зброю, яку хоче застосувати Росія проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова попередили українців про загрози від Росії влітку.

"Є плани застосувати новий вид зброї. І це пов'язано зі здоров'ям людей. Це - не про щось нове, що обстрілює, а про здоров'я", - наголосила відома тарологиня.

Переможниця "Битви екстрасенсів" зауважила, що росіяни це можуть зробити "через торгівлю, товари, щось нове на ринку".

"Давайте ми не купуватимемо нічого нового на ринку. Це стосується всього", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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