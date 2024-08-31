Росія може напасти на ще одну країну: екстрасенс зробив шокувальне передбачення

Екстрасенс зробив передбачення щодо того, чи нападе Білорусь на Україну.
Екстрасенс, езотерик, цілитель Андрій Душко заявив, що Росія може окупувати Білорусь.
Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
"Лукашенко боїться не України, Лукашенко боїться Росії. І правильно робить, бо є такий варіант, що Росія у майбутньому просто окупує Білорусь і це буде набагато агресивніше та страшніше, ніж навіть в Україні", - наголосив Андрій Душко.
Екстрасенс вважає, що Білорусь не нападе на Україну і цього не варто боятись.
"Ми побачимо найближчим часом ракетні атаки по Білорусі, пресинг і велику кількість раптових вибухів на підприємствах, які належать Лукашенку", - заявив він.
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