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Росія може напасти на ще одну країну: екстрасенс зробив шокувальне передбачення

Росія може напасти на ще одну країну: екстрасенс зробив шокувальне передбачення

Екстрасенс передбачив майбутнє Білорусі / Фото: ТСН.ua

Екстрасенс зробив передбачення щодо того, чи нападе Білорусь на Україну.

Екстрасенс, езотерик, цілитель Андрій Душко заявив, що Росія може окупувати Білорусь. 

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ". 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Лукашенко боїться не України, Лукашенко боїться Росії. І правильно робить, бо є такий варіант, що Росія у майбутньому просто окупує Білорусь і це буде набагато агресивніше та страшніше, ніж навіть в Україні", - наголосив Андрій Душко.

Екстрасенс вважає, що Білорусь не нападе на Україну і цього не варто боятись. 

"Ми побачимо найближчим часом ракетні атаки по Білорусі, пресинг і велику кількість раптових вибухів на підприємствах, які належать Лукашенку", - заявив він.

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