Російські окупанти під час наступу на Харківщину 2024 року нанесли на свою військову техніку новий тактичний знак. Характерник Віктор Шовкошитний розповів, що він означає.

Про це він сказав в етері ютуб-каналу "Мій світ".

"Вони умудрилися використати нову технологію, яку насправді розробили китайці — "плазмовий щит". Пам'ятаєте, що на їхніх танках зараз на Харківському напрямку ідуть рунічні знаки, намальовано спис Одіна. Це значить, що вони можуть здолати перешкоди і влучати у ціль. Ми знайшли цьому протидію. В Одіна є унікальна штука, яка називається рукавичка Одіна", — сказав характерник Віктор Шовкошитний "Хорс".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця до Вищих вимірів Айа вважає, що на Росію нападе Китай. Таким чином для країни-агресорки це буде карма за війну проти України.

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