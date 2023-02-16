Росіянці після ночі з коханим в готелі зробили трепанацію черепа: що сталося

Постраждала вийшла після операції зі стаціонару якраз у День святого Валентина і планує помиритися з коханим.

У Москві 25-річній жінці провели серйозну операцію на голові після бурхливої ночі в готелі, яку вона провела зі своїм коханим.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

21 січня пара влаштувала у готелі імпровізоване гуляння, під час якого між закоханими стався конфлікт. Жінка розповіла, що буйний кавалер почав бити її руками, ногами та навіть телефоном. Окрім того, чоловік узявся громити готельний номер.

Також читайте Смертельні ігри: жінка під час сексу розчленувала коханця

Однак пара того ж вечора помирилася та вирушила до іншого готелю, а згодом – до квартири чоловіка.

Через два дні жінка повернулася додому та заснула. Прокинулася вона вдень 23 січня з жахливим головним болем, який не минав. Жінка не могла навіть спати і відчувала запаморочення, тож звернулася по допомогу до медиків.

"Жінку прооперували – провели трепанацію черепа та видалили гематому. Після цього вона перебувала у стаціонарі до 14 лютого", – розповіло джерело видання.

Після інциденту жінка розповіла про свого буйного коханого, але згодом несподівано почала виправдовувати його та стверджувати, що того дня була п’яною і начебто багато падала, саме тому отримала травми голови. Постраждала розраховує на примирення з нападником.

Нагадаємо, раніше в лютому в Хімках Московської області 11-річна дівчинка порізала однокласницю кухонним ножем у вбиральні ліцею №10.

Внаслідок нападу постраждала отримала 26 ножових порізів на обличчі та 20 глибоких ран на тілі.

Читайте також:

Проколота легеня, операція та антибіотики після сеансу масажу: жахлива історія на Житомирщині