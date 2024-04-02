Росіяни можуть піти у наступ на велике місто України: передбачення відьми

Тарологиня вважає, що окупанти не зможуть захопити Харків та область.

Відьма, тарологиня Марія Тиха повідомила, що окупанти намагатимуться наступати на Харків, проте ЗСУ зможуть відбити атаку росіян.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Марія Тиха спрогнозувала наступ на Харків та тяжкі бої на Харківщині. Вона зазначила, що росіяни хочуть окупувати обласний центр.

"Ціль окупантів — зруйнувати енергоструктуру, щоб люди просто сиділи у темряві. А для чого це робиться? Бо якщо місто та область без світла — легше наступати. Вони роблять це, щоб люди не могли нормально жити", — сказала Марія Тиха.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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