Росіяни можуть почати наступ в ще одній області: відьма зробила шокувальне передбачення

Відьма наголосила, що метою наступу росіян на Україну - це повторна окупація Харківщини, Херсонщини та Запорізької області.

Відьма Марія Тиха вважає, що окупанти найближчим часом хочуть захопити велику територію України, зокрема Харківщину та ймовірно Запорізької області.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

"Ні для кого не секрет, що вони наступатимуть. Тоді я не хотіла лякати, а лише попередити. Вони отримали завдання - піти у наступ та здійснити окупацію області. Вони хочуть захопити якомога більше населених пунктів. Вони рухатимуться далі. Десь вони пробили оборону і просунулись. Нам зараз тяжко", - пояснила вона.

Марія Тиха зазначила, що росіяни не зможуть окупувати Харків, проте можуть почати наступ у Запорізькій області.

"Слава Богам, поки ні. Бої там розтягнуться, росіяни там йтимуть. Але мені постійно показує Запорізьку область. Щоб вони потім не розділились чи Харківщина не була б обманним маневром. Мені чомусь постійно показує ще Запорізьку та Херсонську область", - пояснила Марія Тиха.

Відьма наголосила, що метою наступу росіян на Україну - це повторна окупація Харківщини, Херсонщини та Запорізької області.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та налякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.

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