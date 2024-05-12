Росіяни наносять на свою техніку давню руну “спис Одіна”: чим їм це загрожує — дослідниця езотерики

Українська дослідниця давніх традицій та езотерики Громовиця Бердник розпізнала у новій символіці, яку використовують на техніці росіяни на Харківському напрямку, скандинавську руну “спис Одіна”. Таке загравання із давніми “силами”, за її словами, становить загрозу для самих окупантів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Дослідниця пояснила, що “спис Одіна” - це рунічний символ зброї Всебатька (один з титулів Одіна), котра будучи запущеною в ціль, завжди влучає і повертається до власника.

“Для мене це тільки знак, що феесбешний еґрегор, як я його називаю, занепокоївся і збагнув, що радянська символіка енергію не проводить і вже не працює... Але просто намальований, цей символ теж не працюватиме, якщо самі Сили не вирішать через нього пройти. А я дуже сумніваюся, що рунічний еґрегор працюватиме самі знаєте з ким”, - написала Громовиця Бердник.

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Як приклад невдалого використання давніх магічних знаків, вона назвала символи нацистського Третього Рейху.

“Руни люблять двіж і війну, але в них є своє глибинне почуття справедливості, це жива енергетична структура. І вони самі вирішують, чи відгукнутися до тих, хто закликає. Це як було з нацистами. Вони взяли і руни, і свастику… але коли вони під цими древніми символами почали масове знищення невинних людей і цілих націй, Сили від них відмовилися і поставили на союзників”, - зауважила дослідниця.

Громовиця Бердник таку ж долю прогнозує і російському “недорайху”.

“Нанесли спис Одіна на свою техніку? Що ж, Одін вже побачив ціль…” - натякнула на майбутню долю ворожої техніки вона.

Нагадаємо, раніше український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що російські війська, які діють на півночі Харківщини, почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки у вигляді хреста та ромба.

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