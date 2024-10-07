Росіяни знялися в недолугій туристичній рекламі Північної Кореї – відео

Відеореклама, що заохочує молодих росіян відвідати Північну Корею, стала вірусною через дивний зміст.

Про це пише Daily Star.

Корейська державна туристична компанія Korea International Travel Company нещодавно випустила досить малобюджетну рекламу для заохочення туризму до східноазійської держави. На відео зображені молоді росіяни, які розважаються на сонці в одній з найбільш засекречених країн світу.

Проте після публікації в гілці Reddit "r/northkorea" відео зібрало сотні коментарів через свій моторошний зміст.

Рекламний ролик нібито був знятий на пляжі Маджон у провінції Південний Хамген у Північній Кореї.

Відео починається із зображення молодої білявої росіянки, яка відсуває штори у своєму готельному номері, щоб відкрити залитий сонцем пляж. Після легких фізичних вправ і прогулянки піском жінка приєднується до групи росіян, які проводять день на березі моря. Вони плавають, катаються на водних мотоциклах, незграбно бігають і грають у пляжний волейбол. Двоє молодих туристів дають інтерв'ю на пляжі російською мовою, але їх ледь чутно через хвилі.

Багато хто шокований тим, що північнокорейська туристична агенція рекламує жінок у бікіні, що заборонено в країні.

Інші звернули увагу на зловісну порожнечу кожного кадру – на задньому тлі більшості роликів не видно жодної людини. Один користувач саркастично написав: "Стільки щасливих місцевих мешканців навколо", а інший додав: "Дивно, як північнокорейський пляж має точно такий же вигляд, як північнокорейська дорога. Порожньо від людей".

У деяких повідомленнях висловлювалися припущення, що пляж може бути призначений лише для туристів, що може пояснити, чому заборона на носіння бікіні може бути проігнорована. Інші зазначили, що, враховуючи багатство лідера тоталітарної країни, відео має досить низьку виробничу цінність. Схоже, що відео знято на низькоякісну камеру, без мікрофонів і ретельного монтажу. Багато хто підсміюється над ненормальною атмосферою місця знімання, як написав один з користувачів: "Якби я пішов сюди, я б зник на 1000%".

Попри дивну атмосферу реклами, глядачі можуть запитати, чому саме росіяни стали мішенню для північнокорейської туристичної агенції. Дві країни, безумовно, працювали над зміцненням своїх відносин протягом останніх декількох років. На початку цього року під час візиту Володимира Путіна до Пхеньяна було підписано угоду про взаємодопомогу. Угода передбачає, що якщо одна з країн зазнає нападу, інша кинеться на її захист. Оскільки Росія все ще продовжує вести війну проти України, а російський туризм в Європі залишається несприятливим, відвідування північнокорейського пляжу може стати справді найкращим відпочинком для росіян.

Нагадаємо, у Колумбії відомі співаки-конкуренти побилися в торговому центрі. Обидва пообіцяли подати скаргу один на одного.

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