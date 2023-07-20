Росіянин у домашніх умовах вставив собі “чіп” у мозок: раніше тренувався на баранах

40-річний росіянин Михайло Радуга самостійно вживив собі в мозок електрод, зробивши отвір у черепі за допомогою звичайнго дриля. Свій небезпечний для життя експеримент він провів, щоб у майбутньому контролювати свої сни.

Історію екстремальної операції, яка з'явилася у Daily Mail, нещодавно підтвердив сам дослідник у Twitter.

Житель російського Новосибірська переїхав з РФ до Казахстану і здійснив там давно заплановану операцію. Він провів трепанацію черепа у домашніх умовах, використовуючи дриль та інші підручні інструменти.

До хірургічного втручання Михайло Радуга готувався за роликами на YouTube, відпрацьовуючи навички на баранах. При цьому ніхто з близьких про плани чоловіка не здогадувався.

Експериментатор заявив, що втратив понад літр крові, коли пробивав задню частину черепа будівельним інструментом та фіксуючи шкіру скріпками.

"Я радий, що вижив, але я був готовий померти", - прокоментував свій стан хірург і пацієнт в одній особі.

Чоловік є засновником компанії Phase Research Center і, не маючи якоїсь медичної освіти, надає рекомендації щодо виходу із сонного паралічу, проживання “позатілесного досвіду” та “астральної проєкції”.

За його словами, у найближчому майбутньому за допомогою імпланта-електрода люди зможуть контролювати свої сновидіння та спрямовувати їх у бажаний бік.

Росіянин Михайло Радуга підтвердив проведення операції на мозку в домашніх умовах / Фото: соцмережі

“Для багатьох людей це буде своєрідною розвагою. Уявіть собі паралізовану людину, яка нічого не може випробувати в цьому житті, і ось ми знаходимо спосіб допомогти їй потрапити в люцидний сон, де можливо все", — вважає дослідник.

Через п'ять тижнів після операції професійні лікарі витягли чіп з його черепа.

Нейрохірург-консультант з Оксфордського університету у коментарі Daily Mail назвав експеримент “вкрай небезпечним” і застеріг дослідника від різних ускладнень та високого ризику інфікування. Він також зазначив, що йому загрожували інсульт і навіть смерть, а тепер через потенційне виникнення рубців у корі головного мозку у ентузіаста може розвинутись епілепсія.

Нагадаємо, вперше в українській медицині дитині провели операцію на мозку з пробудженням - це коли пацієнта виводять із наркозу під час хірургічного втручання і спілкуються з ним, щоби контролювати і не пошкодити важливі ділянки мозку. Операцію виконали медики Львівської лікарні Святого Миколая.

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