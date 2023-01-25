Росіянин у літаку приревнував дружину до сусідки і запропонував їй зайнятися сексом

У літаку, який прямував із Дубая до Санкт-Петербурга, чоловік приревнував свою дружину до сусідки та запропонував останній зайнятися сексом.

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash.

Росіяни поверталися з відпочинку в Дубаї, через що у них сталася сварка. Тоді дружина 48-річного росіянина пересіла на інше місце. Чоловік подумав, що його дружина сидить біля трансвестита, а тому підійшов до "незнайомця", зняв штани та запропонував "йому" зайнятися сексом, щоб "його дружина була в безпеці".

Стюарти затримали російського бізнесмена та зламали йому палець. В аеропорту прихильника "традиційних цінностей" передали поліції. "Трансвеститом" виявилася 26-річна дівчина.

Нагадаємо, в літаку компанії Air India, який летів рейсом з Нью-Йорка до Делі, пасажир помочився просто на 70-річну пасажирку. Водночас жінку не пересадили на нове місце.

Читайте також: